Neblina afuera nace de la necesidad de saber quién soy: Iveth Luna

LA POETA, ensayista y narradora Iveth Luna Flores (Monterrey, Nuevo León, 1988) presenta Neblina afuera, cuaderno-testimonio en que aborda, con demoledora mirada, índices de políticas familiares y rutinas cotidianas marcadas por el saldo técnico de la convivencia dentro de una familia arropada por el entorno industrial. La escritura como acto de tenacidad para cuestionar esquemas impuestos y explorar en los engranajes tradiciones que degradan a las mujeres.

Textos personales suscritos en las franjas de la autoficción que convergen en una singular novela fragmentada: recorrido por diferentes momentos de la vida de la autora. El terrible calor norteño, lecturas formativas, estudios universitarios de literatura, descubrimiento de la poesía, rompimiento con el claustro familiar, confrontaciones de ideales, trabajos de supervivencia... “Podría ser una novela de iniciación, pero es mucho más que eso: una memoria que explora las aristas de la verdad y la búsqueda de una voz propia. Iveth Luna Flores encuentra el lugar del perdón y el olvido, ahí donde la literatura nos consuela y nos redime”, ha dicho el novelista Juan Pablo Villalobos.

El Tip: La autora ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2016 por su obra Comunidad terapéutica.

“Este libro nació de la necesidad de conformar un retrato familiar íntimo y también desbordado en un resumen de experiencia personales de aquella ciudad industrial, Apodaca, Monterrey. Aparecen mis padres: mi papá fue obrero por 30 años, mi mamá lo fue por un tiempo. Me interesaba reflexionar sobre las terribles incidencias del trabajo industrial en las familias de bajo recurso obligadas a someterse a esa rigidez laboral”, dijo a La Razón Iveth Luna Flores, integrante del Sistema Nuevo León para el Impulso Artístico y la Creación.

¿Relatar la rigurosa realidad de la ‘vida industrial’? Sí, contar esa realidad desde sus entrañas. Contar el proceso de crecimiento en esas circunstancias; era difícil hacerlo desde un contexto tan cerrado y conservador: era necesario recurrir a la recreación en diálogo con la ficción. Me detengo en los efectos que se derivan de la ‘cultura de la fábrica’.

¿Literatura que nace del ‘mundo de la fábrica’? Actualmente estoy inmersa en un espacio donde el arte y la cultura son determinantes; pero mi carrera como escritora se abrió desde el mundo fabril. En este libro ambos universos convergen y complementan la historia de mi vida. Soy hija de obreros, me asumo como artista, como escritora, desde los asentamientos de ese mundo. Este libro no es sólo un retrato del norte industrial, es una exploración de lo que se encarna cuando se escribe desde su interior.

¿Atisbo sobre el machismo presente en el sector obrero? Me interesaba relatar el hecho de las mujeres siempre sirviendo al varón. En la clase trabajadora ese mecanismo es sustancial en la llamada ‘cadena del trabajo’. Quiero, mediante la escritura, advertir sobre esos esquemas que siguen todavía afincados.

¿Retrato de familia perturbador? Una casa con un padre alcohólico, una madre desconsolada, ilusiones frustradas, heridas emocionales, maltratos, deseos de libertad, frenesíes febriles... Con este libro he indagado sobre quién soy en realidad mientras escribo. Estos diez textos autoficcionales son dolorosos, pero huyen de los detalles: es sintomática la presencia de aquel padre violento tumbado en un sillón los fines de semana. En principio lo borroso, lo incompresible, lo que parece ilegible, nos confunde.

¿La memoria cosida con la melancolía? Desdeñé esa posibilidad. Aquí lo memorístico no desemboca en lo nostálgico, sino en una aclamación de luchas internas. Asumo el recuerdo como una forma de resistencia. Escribo para tejer los legados de la infancia en una conquista lograda gracias a los portentos que el lenguaje nos depara. Nombrar lo que duele para encontrar un cauce, no con la intención de amonestar el mundo. La escritura siempre será para mí una zona de búsqueda de emancipación

NEBLINA AFUERA ı Foto: Especial

Neblina afuera

Autora: Iveth Luna Flores

Género: Ensayo narrativo

Editorial: Sexto Piso, 2025