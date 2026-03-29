Aaron Taylor-Johnson sorprende con impactante cambio físico | FOTOS

Aaron Taylor-Johnson ha encendido las redes sociales tras aparecer en la premiere de la película Fuze con un cambio físico que sorprendió al público y dividió opiniones, pues el actor modificó de forma notable su apariencia.

El actor británico mostró un cambio de apariencia que generó dudas inmediatas en redes sociales como Instagram y X. Usuarios cuestionaron el motivo por el que Aaron Taylor-Johnson habría decidido alejarse tanto de su apariencia actual.

Muchos incluso aseguraron que el famoso aparecía “irreconocible” en la alfombra roja de su próxima película en Londres. Y es que aunque el famoso cambia su corte de pelo de manera constante, en esta ocasión la diferencia resultó radical para muchos.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Preparan la segunda temporada de Harry Potter antes del estreno de la serie en HBO

El histrión apareció sin barba ni bigote, lo que modificó de forma significativa sus rasgos faciales y provocó que los usuarios señalaran que su rostro lucía muy diferente, pues en los últimos años siempre lo vemos con barba o bigote.

De este modo, se marcaban mucho más sus pómulos, aunque se mantenía la intensidad característica de su mirada y seguía destacando su nariz.

Aaron Taylor-Johnson attends the "Fuze" UK Premiere. pic.twitter.com/vgjR89buVM — 21 (@21metgala) March 26, 2026

Al look, se sumó un peinado donde sus rizos castaños lucían más sueltos y una imagen más sobria, lo que reforzó la percepción de haberse transformado. En las fotos, él aparece con un traje negro sencillo y mantiene una apariencia relajada.

Este no fue el único look que sorprendió de manera reciente a los fans del famoso, pues en la premiere de la película en París, Taylor-Johnson apareció con un conjunto café oscuro y un peinado que sorprendió a muchos.

El actor mantuvo su rostro libre de vello facial, pero ahora su cabello estaba peinado hacía atrás. De este modo, había poco volumen a frente y los rizos lucía en la parte de atrás.

Aaron Taylor-Johnson sorprende con impactante cambio físico ı Foto: AP

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre las razones detrás del cambio de imagen de Aaron Taylor-Johnson, pero se especula que probablemente podría tratarse de parte de una nueva producción en la que estaría trabajando el actor.

La última publicación personal del famoso en Instagram es una donde aparece en compañía de su esposa, Sam Taylor Wood, con quien se lleva 23 años de diferencia. En las fotos, le desea un feliz cumpleaños.