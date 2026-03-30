¿De qué murió Alex Duong? Actor de ‘Blue Bloods’

Recientemente se dio a conocer la muerte del actor y comediante estadounidense, Alex Duong, quien es reconocido por su papel en la serie dramática de televisión Blue Bloods y tenía 42 años al momento de su fallecimiento.

La noticia de la muerte de Alex Duong fue dada a conocer por su amiga Hilarie Steele, quien detalló que el también guionista perdió la vida durante la mañana del sábado 28 de marzo en el Hospital St. John’s, ubicado en Santa Mónica, California.

RIP Alex Duong, Actor & Comedian

Sonny Le in Blue Bloods, Everybody Hates Chris, The Young and the Restless, 90210, Mad TV, Death Valley, Dexter, Genghis Khan in The Cost of Living, Jeff Ross Presents Roast Battle#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/gUDbE2PGZB — LegacyTributes (@InMemoriamX) March 29, 2026

Se sabe que el artista falleció sin ningún tipo de dolor y rodeado de sus seres queridos, por lo que tuvo la oportunidad de despedirse de su esposa e hija en un último adiós.

¿Quién era y de qué murió Alex Duong?

Alexander “Alex” Duong era un comediante y actor nacido el 20 de marzo de 1984. Fue conocido principalmente por interpretar el papel recurrente del criminal y líder de pandilla Sonny Le en la serie de televisión estadounidense de procedimiento policial Blue Bloods.

Como comediante, actuaba en The Laugh Factory y participó como estrella invitada en programas de televisión como Everybody Hates Chris , The Young and the Restless , 90210 , Mad TV , Death Valley y Dexter.

El oriundo de Dallas perdió la vida después de sufrir un shock séptico luego de haber sido diagnosticado con rabdomiosarcoma alveolar a principios de 2025. Se trata de un extraño y agresivo tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos.

Al poco tiempo de su diagnóstico, Alex Duong perdió la visión del ojo izquierdo en su totalidad, zona en la que previamente había presentado signos como hinchazón y decoloración. Posteriormente comenzó a sufrir de fuertes dolores en la zona de la espalda.

Pese a las dificultades, el comediante enfrentó una intensa lucha contra el cáncer que lo llevó a someterse a varios tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, el cáncer continúo extendiéndose por todo su cuerpo hasta que tumores comenzaron a aparecer cerca de su cerebro, lo que provocó que sufriera de convulsiones, lo que evito que limitó su vida.

A lo largo del tiempo, los amigos de Alex Duong realizaron eventos para recaudar fondos para su tratamiento e incluso a inicios de enero, cuando su estado empeoró, se promocionó una campaña de GoFundMe.