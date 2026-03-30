El Estrangulador de Boston: ¿Cuál es el reparto y dónde se puede ver en México?

¿Cuál es el reparto de El Estrangulador de Boston?

La película del 2023 El Estrangulador de Boston está basada en la historia real de un crimen resuelto por dos mujeres periodistas en la década de 1960, quienes realizaron una ardua investigación para dar con el responsable de los asesinatos de la región.

Las reporteras de investigación Loretta McLaughlin y Jean Cole, del periódico Record American, realizaron cuatro reportajes en los que relataban los actos cometidos por el que apodaron “El Estrangulador de Boston.”

En total fueron 13 las mujeres de entre 19 y 85 años de edad que fueron víctimas mortales de este asesino que cometía los ilícitos en el área metropolitana de Boston, Estados Unidos.

Loretta McLaughlin y Jean Cole en la película El Estrangulador de Boston ı Foto: Especial

La mayor parte de las víctimas del que también era conocido como “Demonio Fantasma” eran agredidas sexualmente y estranguladas al interior de sus hogares.

Este asesino en serie recibió el apodo de demonio fantasma debido a que en el lugar del crímen nunca se presentaba algún indicio de que las cerraduras o puertas fueran forzadas, por lo que todo señalaba que este ingresaba a los hogares de su víctima con su consentimiento.

A lo largo de la película, se puede ver la ardua labor que desempeñaron las periodistas con la investigación para poder descubrir al responsable de los crímenes tan atroces de Boston.

Reparto de El Estrangulador de Boston

Entre el reparto de El Estrangulador de Boston; que tiene una duración de 1 hora y 53 minutos y fue dirigida por Matt Ruskin, se encuentran los siguientes nombres:

Keira Knightley como Loretta McLaughlin

Carrie Coon como Jean Cole

David Dastmalchian como Albert DeSalvo

Bill Camp como Edmund McNamara

Morgan Spector como James McLaughlin

Chris Cooper como Jack MacLaine

Luke Kirby como F. Lee Bailey

Greg Vrotsos como George Nassar

Alessandro Nivla como Detective Conley

Kate Lynch como Beverly Samans

Actualmente la película de drama y suspenso que presenta la investigación en la que las periodistas incluso arriesgan su vida para descubrir la verdad está disponible en la plataforma Disney+.

De acuerdo con la plataforma, esta relata la historia en la que “mientras el asesino se cobra cada vez más víctimas, Loretta intenta avanzar en su investigación junto a su colega y confidente, Jean Cole, a pesar de los obstáculos por el gran sexismo de la época.”

Reparto de El Estrangulador de Boston ı Foto: Especial

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