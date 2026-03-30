Muere el hermano de Sylvia Pasquel, Mary Paz y Rocío Banquells y así lo despiden

Este fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de José Manuel, hijo del emblemático actor y director de cine Rafael Banquells, a los 69 años de edad. La noticia fue confirmada por sus tres hermanas, que dedicaron emotivos mensajes.

A través de redes sociales, Sylvia Pasquel, Mary Paz y Rocío Banquells lamentaron la muerte de su hermano con publicaciones donde dejaron mensajes sentidos acompañados de mensajes. Rocío, hija de Dina de Marco, fue quien más detalles compartió de la terrible pérdida.

“Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano. Vuela a los brazos de PAPÁ DIOS, sé que él te recibe con los brazos abiertos y con amor, porque siempre fuiste un gran ser humano”, comenzó la cantante.

En su publicación, vemos una foto donde posa con José Manuel: “Vuela alto a los brazos de nuestros amados padres y abuelos. Ya se que no estás sufriendo hermano y eso me da un poco de paz en mi corazón, pero no encuentro consuelo”, dijo.

Además, dio a entender que su hermano enfrentó complicaciones en su salud: “LUCHASTE COMO LOS GRANDES GUERREROS pero CARA!?’,…!!!! perdimos esta injusta batalla. TE AMO HERMANO, CON TODO MI SER Y TE VOY A EXTRAÑAR COMO NUNCA LO IMAGINAMOS. Gracias por ser tan noble y tan maravilloso. No encuentro consuelo", finalizó.

Por su parte, Mary Paz compartió una foto de su hermano con la frase “en memoria” y donde apuntaba que el hombre nació el 9 de junio de 1957 y falleció este 28 de marzo de 2026.

También publicó un video donde el hombre compartía momentos con ella y el resto de su familia. “Hoy partiste hermanito querido y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado”, dijo.

“Siempre cariñoso, con un corazón enorme con mucho amor para dar ,con una enorme nobleza y una bondad infinita . Te quiero hermano y me harás mucha falta”, lamentó.

También Sylvia Pasquel reaccionó a la noticia de la muerte de su hermano a través de sus historias de Instagram, donde colocó fotos y videos de momentos con él. “Buen viaje hermanito querido Te vamos a extrañar”, escribió en un par de las imágenes posteadas.