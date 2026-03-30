Supercampeones, el manga que llevó la pasión del futbol al mundo

Fue a mediados de los años 90, cuando, en el Canal 5 y bajo el nombre de Supercampeones la serie nipona Captain Tsubasa llegó para conquistar al público mexicano con jugadas interminables donde las voces de actores de doblaje, como Ariadna Rivas y Roberto Tejeda, repetían hasta el cansancio el nombre en español de su protagonista, Oliver Atom. El manga que hizo posible este fenómeno internacional hoy celebra 45 años de su primera publicación.

Captain Tsubasa: Gran batalla en Europa Año: 1985 ı Foto: Especial

Por aquel entonces en Occidente pocos sabían que a ese estilo de animación se le denominaba anime, así que se le catalogó sólo como otra “caricatura” más, sin prever los alcances que llegaría a tener. Contó con un remake de 2018 en la era de las plataformas digitales, actualmente disponible en Crunchyroll y Prime Video.

22 equipos y más de 110 personajes tendrá el nuevo videojuego Captain Tsubasa

Tampoco había conciencia de que se basaba en un manga de 1981, el cual llegaría hasta 2017 a México y otras naciones.

Con un trazo sencillo y perspectivas vertiginosas en secuencias que estiraban al extremo los puntos de tensión, el artista Yoichi Takahashi desarrolló las emocionantes aventuras de un preadolescente apasionado con el futbol casi hasta la obsesión, acompañado de personajes inspirados en jugadores de la talla de Diego Armando Maradona, Jorge Valdano y Karl-Heinz Rummenigge.

Captain Tsubasa: ¡Cuidado! Japón Jr. Año: 1985 ı Foto: Especial

Fueron 37 volúmenes que narraban hazañas aderezadas con referencias a equipos como el de Brasil, las cuales además rayaban en lo insólito, como aquella en la que el portero Genzō reta a representantes de distintas disciplinas —incluyendo el béisbol— a que con los recursos propios de su respectivo deporte le metan un “gol”, si es que así se le podía llamar, pues hasta una jabalina le lanzan.

El Dato: El nuevo videojuego de Captain Tsubasa llegará a Nintendo Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5 y PC vía Steam este año.

El manga hacía de la cancha una especie de campo de batalla donde no había más armas que los tiros a gol y las atajadas, impulsada por un irreductible espíritu superacional y una muy particular interpretación del honor y el sacrificio tipo samurái.

Desde la publicación de sus primeras entregas auspiciadas por una organización que buscaba promover el balompié en Japón, detonaría la pasión de todo el país por dicha práctica. Coincidentemente, a partir de ese momento, su selección se empeñó en calificar al Mundial, y tras varios fallidos intentos lo consiguió en 1998. Desde entonces no han dejado de asistir y ya van por su octava participación.

¡Gran batalla en el mundo!; Copa Mundial Jr. Año: 1986 ı Foto: Especial

Tal furor no se quedó en la tierra del Sol Naciente. Se expandió al resto del continente asiático, que nunca había puesto mayor interés en patear un balón, y hoy ha tomado un mayor protagonismo en ese rubro gracias a jugadores que se desempeñan en las ligas más reconocidas.

No podemos decir que todo lo anterior sólo se deba a Captain Tsubasa; sin embargo, no hay duda de que son la serie animada y el manga de futbol más influyentes de la historia. Figuras como Kylian Mbappé, Zinedine Zidane y Andrés Iniesta han reconocido a Supercampeones como parte de su inspiración.

Captain Tsubasa: Corriendo hacia el mañana Año: 1986 ı Foto: Especial

Este 2026, el destino y los dioses futboleros han querido que el festejo por los 45 años del lanzamiento de la obra original impresa coincida con la fiebre de la Copa Mundial y, para celebrarlo, hay toda clase de piezas de colección, entre las que destaca el Boxset con los 20 primeros tomos del manga, cuyo empaque tiene imágenes nostálgicas.

Oliver (Tsubasa)

Ocupación: Estudiante

Edad: 11 años

Sueño: ser futbolista y ganar la Copa Mundial de Futbol para Japón