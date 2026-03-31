¿Quién es Kingteka, captado en video filtrado de Piero Arenas?

Kingteka, involucrado en el caso de abuso de Piero Arenas contra una mujer

Kingteka es un streamer que está involucrado en la polémica de su amigo influencer Piero Arenas, quien está acusado de abuso sexual por parte de una joven de 19 años de edad.

Marcela Sánchez es la joven que acusa a Piero Arenas de abuso sexual, la mujer señaló a Kingteka de haber transmitido en su canal de Discord el abuso que ella vivió por parte de Piero.

Marcela Sánchez indicó que Kingteka animaba a Piero y le decía que cosas hacerle a ella, además de que estaba transmitiendo en su canal todo lo que sucedió con ella.

¿Quién es Kingteka?

Kingteka es un streamer que su nombre real es Abraham Canez, quien es originario de Perú.

En un podcast que se publicó en 2023 contó que se había convertido en papá ese mismo año, por lo que actualmente su hijo tendría tres años de edad. También contó que estaba casado, aunque no reveló la identidad de su esposa.

En ese programa dijo que él era un hombre de familia, que casi no le gustaba salir de fiesta, que prefería pasar tiempo de calidad con su esposa e hijo. Así mismo comentó que su sueño era tener una casa enorme para poder vivir ahí con toda su familia.

Kingteka, involucrado en caso de abuso de Piero Arenas ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, hace poco salió a la luz una acusación de su esposa, quien lo acusó de haberla golpeado desnuda y llamar a amigos para que le ayudaran a pegarle a la mujer.

“Me ha dado bofetadas en la boca, luego ha llamado a la mamá, me han agarrado a puñetes los dos en el piso. Me han jaloneado de todo el segundo piso hasta el primer piso. Llama a sus dos amigos que han intentado jalarme y me han tocado indebidamente, cuando estaba en el piso totalmente desnuda”, contó Kimberly López, la ex de Kingteka.

Kingteka señaló que su expareja también lo golpeaba, pero ella exhibió videos en los que el streamer la insultaba y le decía “perr...”. También se exhibieron videos en los que él no quería pagar pensión para su hijo y le decía a Kimberly que vendiera su cuerpo para mantener al niño y a él lo dejara de molestar con dinero.

Medios de Perú revelaron que Kingteka tiene una denuncia por explotación sexual de menores y otra por posesión de armas y granadas. Kingteka se defendió y acusó que un hacker se metió al sistema a poner estos delitos en su contra, pero que él no ha hecho nada de lo que se le acusa.