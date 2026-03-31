¿Quién es Marcela Sánchez que acusa a Piero Arenas de abuso?

Magaly Sánchez denunció al streamer Piero Arenas por abuso sexual, caso que está causando conmoción en Perú, por lo que sucedió con la joven y el creador de contenido.

La joven asistió al programa de televisión Magaly TV La Firme, en donde contó detalladamente todo lo que le pasó con el creador de contenido.

La mujer contó que ella y fue un evento en varias discotecas y se encontró con Piera Arenas, quien la invitó a su hotel, ahí la joven dijo que ya se quería ir a su casa y salió, pero según el relato de la joven, el influencer la retuvo.

Marcela contó que su celular se quedó sin batería y que Piero se la llevó y le decía que se quería bañar con ella. La joven contó que después no recuerda que pasó porque ella había bebido alcohol.

Dijo que se despertó sin ropa y vio a Pietro en ropa interior, así que ella se asustó y corrió para poder salir de ahí.

La mujer señaló que aunque no tenía certeza, ella presentía lo que le habían hecho, hasta que le llegó a su celular un fragmento del video en el que está con Piero Arenas.

La joven dijo que se reconoció porque toman sus labios, partes de su cara y sus pulseras y mencionó que no solo es un video sino que este clip fue sacado de una transmisión en vivo que hizo Kingteka en su cuenta de Discord.

¿Quién es Marcela Sánchez, víctima de Piero Arenas?

Marcela Sánchez es una joven de 19 años de edad, originaria de Iquitos en Perú.

La joven no ha compartido más detalles sobre su vida, debido a que denuncia que fue víctima de abuso. Pero se sabe que ella asistió a este evento con el que se encontró con Piero Arenas por la ilusión de convivir con celebridades.

Marcela dijo que ella está devastada viviendo un momento muy complicado en su vida, ya que ha recibido muchos mensajes por el video filtrado, en el que la ofenden y le preguntan que cuánto cobra por sus servicios, además de que también le han enviado el video a su familia.

La joven afirma que ha pensado en quitarse la vida tras vivir esta terrible experiencia.

Ella ya presentó la denuncia por abuso sexual y por difundir material íntimo sin su consentimiento, además de que estaba inconsciente cuando ocurrió todo.

El abogado de la joven mencionó que ya se envió toda la información a la Fiscalía de protección a la mujer de Iquitos para que tomen cartas en el asunto.

El defensor afirmó que existen los elementos suficientes para solicitar el encarcelamiento del influencer Piero Arenas y de su amigo Kingteka, ya que Marcela acusa a éste segundo de haber grabado el abuso.