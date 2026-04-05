¿Quién es la actriz que interpreta Ava Voss de ‘El arrepentimiento del mafioso’?

El arrepentimiento del mafioso es una de las series más exitosas en la actualidad de la plataforma de Dramawave, la cual sigue la historia de Ava Voss, quien por cinco años amó de manera incondicional al mafioso Daniel Moretti, sin saber que solo era un escudo para su hermana Lydia.

Al descubrir la traición y que Daniel realmente amaba a Lydia, Ava cambia bodas y desaparece. En el altar, Dante se da cuenta demasiado tarde y la persigue. Ella hará que el mafioso se arrepienta de haberla dejado ir.

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de DramaWave. Los primeros capítulos de El arrepentimiento del mafioso aparecen de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

¿Quién es la actriz que interpreta Ava Voss de ‘El arrepentimiento del mafioso’?

Tras el éxito de la película, el personaje de Ava Voss ha ganado popularidad en redes sociales y muchos se preguntan quién es la actriz que le da vida, por su intensidad frente a cámara, así como su belleza.

El nombre de la actriz es Lexi Angel. También es cantante y bailarina; reside en Nueva York, aunque es originaria de Parkland, Florida.

Se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en teatro musical de la Universidad Estatal de Ball, donde estudió con Rachel Hoffman, Sutton Foster, Michael Rafter y Sierra Boggess.

Lexi cuenta con una amplia trayectoria teatral y recientemente interpretó a Priscilla Presley en ELVIS: A MUSICAL REVOLUTION en la Ópera Springer.

De acuerdo con lo que deja ver en sus redes sociales, Angel tiene 27 años de edad en la actualidad y a pesar de tener una cuenta de Instagram, no realiza publicaciones de manera tan constante.

Está firmada con un par de agencias de talentos como Bright Artists Management y FSE Talent Agency, lo que le permite acceder a diferentes proyectos.

Además de El arrepentimiento del mafioso, Lexi Angel ha tenido otras series en formato vertical que han sido exitosas, como In Love With A Single Farmer Daddy, la cual permaneció entre las más vistas por semanas.