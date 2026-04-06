¿Qué pasó con Kaitlin Armstrong? La acusada de la muerte de Moriah Wilson

El caso de Moriah Wilson ha vuelto a salir a la luz después de que se volvió tendencia el más reciente documental de Netflix que narra la historia del crimen donde la ciclista fue asesinada a tiros por celos.

De acuerdo con la investigación alrededor del crimen, fue una mujer llamada Kaitlin Armstrong quien habría disparado en contra de Moriah Wilson, después de que la ciclista tuviera un encuentro romántico con Colin Strickland, quien era pareja de la mujer que la atacó.

Kaitlin Armstrong nació el 21 de noviembre de 1987 y creció en Michigan. Se graduó de la escuela secundaria Stevenson en 2005 y luego asistió a Schoolcraft College y a la Universidad de Míchigan Oriental. Se la ha descrito como profesora de yoga y agente inmobiliaria con licencia.

La mujer mantuvo una relación sentimental con Colin Strickland, quien era un ciclista profesional; se separaron en otoño del 2021, pero después volvieron a conectar. Sin embargo, para ese momento, el hombre ya había conocido a Moriah y había comenzado una relación romántica con ella.

El 11 de mayo de 2022, Wilson fue encontrada muerta con múltiples heridas de bala en la residencia de un amigo en Austin (Texas), donde se alojaba para competir en una carrera en Hico. Se sabe que antes del crimen, había salido con Colin.

La policía concluyó el vínculo romántico de los ciclistas durante la investigación. Aunque Strickland inicialmente negó conocer a la víctima durante la primera entrevista, pero finalmente admitió la relación y haber ocultado la comunicación con Wilson a Armstrong.

Colin Strickland just exited the courthouse holding a small dog. #news pic.twitter.com/MJCRpPgs0w — Sean Leach (@TheSeanLeach) November 15, 2023

Mientras tanto, Kaitlin había utilizado el pasaporte de su hermana para volar a Costa Rica y además de usar falsas identidades, cambió su apariencia mediante cirugía plástica.

En una conferencia de prensa sobre la captura de Armstrong, los alguaciles estadounidenses informaron que había huido a Costa Rica y buscado oportunidades para enseñar yoga bajo diversos alias. Se había teñido y cortado el cabello, le habían vendado la nariz y tenía algo de decoloración alrededor de los ojos, que, según ella, se debía a un accidente de surf.

Armstrong fue instruida de cargos el 21 de julio de 2022, declarándose inocente del cargo de asesinato. Permaneció detenida bajo fianza de 3,5 millones de dólares en la cárcel del condado de Travis.

El caso fue a juicio el 30 de octubre de 2023, semanas después de que Armstrong escapara de los agentes que la escoltaron una cita médica fuera de prisión. Fue detenida tras una breve persecusión.

El 16 de noviembre de 2023, tras un juicio ante la jueza Brenda Kennedy, Kaitlin Armstrong fue declarada culpable de asesinato. Fue condenada a 90 años de prisión, con derecho a libertad condicional después de 30 años.[

#KaitlinArmstrong murder trial: Videos and photos of evidence provided at trial.



This is going to be a long #Thread about the evidence that has never been seen outside the courtroom from the Kaitlin Armstrong murder trial. Kaitlin Armstrong was sentenced to 90 years in prison… pic.twitter.com/zYGisfuqu7 — 𝕏 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ 𝕏 (@iamlegacy23) March 27, 2025