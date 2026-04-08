Revelan que Alberto del Río agredió a su esposa porque creía que tenía romance con participante de Exatlón México

Revelan más detalles de la detención de Alberto del Río

El luchador Alberto del Río ya fue trasladado a un penal luego de que fue detenido por haber golpeado a su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de San Luis Potosí, el luchador fue detenido en flagrancia, es decir, cuando estaba agrediendo a su esposa, por lo que fue detenido por las autoridades de San Luis Potosí, estado en done sucedieron los hechos.

Según la denuncia de la víctima, se habría iniciado una discusión que llevó al imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja.

Según el periodista Gabriel Cuevas, las agresiones de Alberto del Río contra su esposa comenzaron porque le dieron celos, pues, dijo el periodista de espectáculos que, él sentía que su pareja le era infiel con un exparticipante de Exatlón México.

Si bien en el video de Gabriel Cuevas no se menciona el nombre, sí se colocó la fotografía del ciclista Dan Noyola, quien fue un participante destacado del reality show deportivo.

¿Cuándo es la audiencia de El Patrón?

La audiencia para el caso de El Patrón será este jueves 9 de abril, sin embargo, por el momento se desconoce la hora en que se presentará ante el juez.

La periodista Flor Rubio señaló que habló con Mary Carmen y que asegura que se siente mal por todo lo que le pasó.

La periodista también señaló que la defensa de Alberto del Río está tratando de convencer a la esposa del luchador de otorgarle el perdón para que pueda salir de la cárcel.

Alberto del Río fue participante del programa La Granja VIP, en donde compartió créditos con Alfredo Adame, Kim Shantal, Eleazar Gómez, entre otros.

Sus excompañeros del reality show se han pronunciado al respecto de su detención. Alfredo Adame dice que rechaza que el luchador haya golpeado a su esposa y lo tachó de hipócrita, pues recordó que en el programa el luchador siempre se la pasaba hablando de su esposa y hasta lloraba por ella.

Mientras que Kim Shantal, quien era aliada del luchador, dijo que ella está siempre del lado de las mujeres.

Los usuarios de Internet han desatado fuertes críticas contra Alberto del Río, pues recordaron que él no se llevaba con Eleazar Gómez en el programa y lo criticó por haber estado en la cárcel por haber golpeado a su novia y ahora al luchador le pasó lo mismo.