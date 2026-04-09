Filippa Giordano une talentos para homenajear a Dulce

EL ESPECTÁCULO Grandiosas invicto inicia una nueva etapa con la incorporación de la soprano italiana Filippa Giordano, quien se suma a un elenco integrado por Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, Laura León y Ana Cirré, en un espectáculo que apuesta por la fuerza de las voces femeninas y la mezcla de géneros.

En entrevista con La Razón, Filippa Giordano compartió su entusiasmo por formar parte de este concepto, destacando la riqueza artística que surge al reunir a intérpretes con trayectorias y estilos tan distintos.

El Dato: El concepto Grandiosas es del productor Hugo Mejuto. Lleva más de 15 años y han participado cerca de 20 estrellas.

“Estoy muy contenta y también sorprendida de compartir el escenario con grandes estrellas como Lucía Méndez, Ángela Carrasco y Alicia Villarreal. Cada una viene de ritmos diferentes, de historias distintas, y eso hace que todo sea más interesante. Para mí es un placer y un privilegio hacer equipo con ellas”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Historia viva del ring Leyendas de la Lucha Libre inmortaliza batallas de gladiadores mexicanos

La vocalista contó que uno de los principales atractivos del espectáculo será la interacción constante entre las artistas, lo que permitirá ofrecer algo único en cada presentación.

“Va a ser un concierto irrepetible. No es sólo cantar cada quien su parte, sino compartir, convivir en el escenario, jugar con la música y crear momentos especiales juntas”, afirmó la intérprete italiana.

Además, adelantó que uno de los instantes más emotivos de la noche será el tributo a la cantante Dulce, figura emblemática de la música romántica. “Es muy bonito poder rendirle un homenaje a una gran reina de la música. Es algo que hacemos con mucho respeto y mucho cariño. Creo que será un momento muy especial”, señaló.

Para Filippa Giordano, Grandiosas invicto representa también una oportunidad de salir de su zona habitual sin perder su esencia artística, algo que ha perseguido siempre. “Cada una tiene su personalidad y su manera de interpretar. Poder unir todas esas diferencias en un mismo escenario es algo muy poderoso”, comentó.

La reconocida soprano subrayó que, aunque disfruta plenamente de esta experiencia colectiva, continuará desarrollando sus proyectos personales de manera paralela. “Sigo con mi carrera, con mis conciertos independientes y mi música. Pero en este momento estoy muy feliz de compartir este proyecto”, dijo.

El arranque de esta nueva etapa está programado para el 6 de junio en la Arena Monterrey, donde el público podrá disfrutar de un recorrido musical que incluirá grandes éxitos, duetos y momentos diseñados para conectar con distintas generaciones. También se contemplan presentaciones en la Arena Ciudad de México el 27 de junio y otras ciudades del país, cuyas fechas se irán confirmando.