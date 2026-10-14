Fiscalía del Reino Unido califica a Russell Brand de depredador sexual

El comediante y actor Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el lunes 12 de octubre de 2026

Russell Brand se comportó como un depredador sexual “implacable” cuando agredió a seis mujeres a lo largo de una década, afirmó una fiscal el miércoles al abrir el caso por violación y agresión sexual contra el actor y comediante.

Brand, de 51 años, se ha declarado no culpable de tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y un cargo de agresión indecente. Los cargos involucran a seis mujeres y presuntos delitos entre 1999 y 2009.

La fiscal Riel Karmy-Jones dijo a los jurados en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, que las seis mujeres, que no se conocen entre sí, fueron agredidas por Brand en “una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de baño en un bar y en su domicilio”.

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Indicó que Brand, en ese momento, tenía un deseo “indiscriminado y voraz” de contacto sexual, y que “las mujeres eran simplemente un medio para un fin”.

La fiscal sostuvo que Brand podía ser gracioso y encantador, “un coqueto con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que se satisfaga cada uno de sus deseos”.

“Era implacable, era calculador, era manipulador. Y, según sostiene la acusación, era un depredador sexual”, manifestó Karmy-Jones.

Russell Brand es acusado de violación y agresiones por varias mujeres... y él lo niega ı Foto: larazondemexico

El jurado conocerá el testimonio de las acusadoras de Brand

Russell Brand escuchó atentamente desde el banquillo de los acusados mientras la fiscal describía cada uno de los presuntos incidentes, incluido el más antiguo, en el que Brand supuestamente violó a una mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista en 1999. Brand, entonces un comediante de monólogos en ascenso, actuaba en un cabaret al margen de la conferencia en la ciudad costera inglesa de Bournemouth.

Dos años después, alega otra mujer, Brand intentó arrastrarla al baño de hombres en el edificio de oficinas donde ella trabajaba.

“Puede haber pocas dudas sobre cuál era la intención del señor Brand”, afirmó Karmy-Jones.

Una tercera mujer alega que Brand la violó oralmente en 2004 en el baño de un bar de Londres, diciéndole “No seas aguafiestas”, cuando ella le pidió que se detuviera.

La fiscal señaló que entre las otras denunciantes hay una mujer que dice que Russell Brand la besó y la manoseó en una emisora de radio de Londres en 2004 o 2005, dejándola con una sensación de estar “sucia y asquerosa”; y una fan que entonces tenía 21 años y que afirma que Brand la violó analmente en su casa después de conocerlo en uno de sus espectáculos en 2009.

Agregó que al año siguiente ella intercambió mensajes de texto con Brand, diciéndole: “Me trataste como a un animal”. Él respondió: “Lo siento”.

La última denunciante afirma que Brand exigió un masaje y presionó su rostro contra su ingle durante la grabación de un anuncio en 2009.

Karmy-Jones dijo al jurado que ninguna de las presuntas víctimas denunció las supuestas agresiones en ese momento, debido a la culpa, la vergüenza y la preocupación de que las culparan. Señaló que, de manera individual, acudieron a la policía después de que un programa de televisión de 2023 difundiera acusaciones anónimas contra Brand.

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