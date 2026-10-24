Los conciertos de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul, programados como parte de la serie Live at Fray Nano en la Ciudad de México, fueron cancelados, según informó el equipo de NPU Live a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Fans de los DJ’s y el cantante expresaron su decepción pues estas presentaciones eran de las más esperadas del evento.

Calvin Harris, Deorro y Sean Paul cancelan conciertos en CDMX, ¿cómo pedir el reembolso?

La promotora NPU Live lamentó que se cancelaran los eventos de Live at Fray Nano, entre ellos las dos presentaciones que ofrecería Calvin Harris, así como los shows de Sean Paul y Deorro, el 29, 30 y 31 de octubre.

La empresa reconoció la decepción que esta decisión puede generar entre los asistentes y ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados.

“Lamentamos anunciar que los eventos de Live at Fray Nano, incluyendo las dos presentaciones de Calvin Harris y los shows de Sean Paul y Deorro, han sido cancelados”, señaló la organización.

Asimismo, el equipo agradeció a las personas que adquirieron entradas y mostraron entusiasmo por los espectáculos. De acuerdo con el comunicado, la respuesta del público fue fundamental para el proyecto, por lo que dijeron sentirse apenados de no poder concretar las presentaciones previstas.

“Su entusiasmo y confianza significan mucho para nosotros, y nos entristece no poder compartir estas noches con ustedes”, expresaron.

¿Cómo pedir el reembolso?

Los organizadores informaron que todos los boletos, incluyendo los de las presentaciones de Calvin Harris, Deorro y Sean Paul, serán reembolsados en su totalidad, incluidos los cargos por servicio generados durante la compra.

La buena noticia para los asistentes es que no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el dinero será devuelto de forma automática al mismo método de pago utilizado cuando adquirieron las entradas.

La empresa pidió a los compradores mantenerse atentos a los movimientos en su cuenta bancaria o estado de cuenta, donde deberá reflejarse el reembolso correspondiente en los próximos días.

Del mismo modo, la Profeco señaló que se mantendrá al pendiente de cualquier anomalía o queja que haya durante el proceso de reembolso.

🚨 Aviso importante 🚨



En Profeco nos mantendremos atentos al proceso de reembolso de las entradas que hayan sido compradas para los conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro, programados del 29 al 31 de octubre en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México.



Vigilaremos… pic.twitter.com/a497Qk8xz9 — Profeco (@Profeco) October 23, 2026

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