Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa tras permanecer hospitalizada: ‘Mi vida ya no será la misma’

La mamá de Kimberly La Más Preciosa falleció este sábado, según confirmó la propia creadora de contenido originaria de León en redes sociales.

Apenas un día antes, la influencer había revelado entre lágrimas a sus seguidores que su mamá se encontraba muy grave y hospitalizada. Kimberly abandonó el reality El Sultanato hace una semana, ya que decidió estar presente en los últimos días de doña Martha.

Muere la mamá de Kimberly La Más Preciosa tras permanecer hospitalizada: ‘Mi vida ya no será la misma’

Esta madrugada, Kimberly La Más Preciosa confirmó que su madre, la señora Martha, falleció tras permanecer hospitalizada por varias semanas.

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En una publicación en Instagram, la creadora de contenido se despidió con un emotivo mensaje: “Madre hoy te fuiste a de este mundo, pero nunca de mi corazón, te agradezco x todo lo que estuviste junto a mí, de verdad mi vida ya no será la misma.

“Sólo tengo un gran hueco en mi corazón, no te despido x que algún día estaremos juntas de nuevo. Te amo mamá, Dios te tenga en su santa gloria. Mamá cuídanos desde en donde estés”, agregó Kimberly.

Algunos comentarios fueron:

“Te amo, amiga. Dios contigo, estoy contigo”, escribió su amiga Wendy Guevara

“INFINITA FUERZA MI KIM LUZ PARA TU NAMITA QUE DESCANCE EN EL PARAÍSO LLENA DE LUZ Y ÁNIMO Y MUCHA FE PARA TU CORAZON SIEMPRE TQMUCHO”, comentó la actriz Aracely Arámbula

“Lo siento mucho, te mando un fuerte abrazo y mucha fuerza”, escribió Nicolla Porcella

“Mucha fuerza amiga. Lo que se ofrezca aquí andamos a la orden. Lo siento mucho y QEPD tu mami”, comentó Poncho de Nigris

Otras personalidades del mundo del entretenimiento que enviaron sus condolencias a Kimberly La Más Preciosa fueron Vanessa Claudia, Gomita, Marjorie de Sousa, Celia Lora, Mara Patricia Castañeda y Laura León.

Kimberly La Más Preciosa abandonó El Sultanato para estar con su mamá

Kimberly La Más Preciosa decidió abandonar el reality El Sultanato, el 16 de octubre, para acompañar a su madre, doña Martha, quien atravesaba un delicado estado de salud y permanecía hospitalizada. La influencer viajó de Miami a León, Guanajuato, pues recibió noticias preocupantes sobre su condición.

En una transmisión en vivo hecha desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, la creadora de contenido agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de reencontrarse pronto con su mamá. “Me urge llegar a León”, dijo.

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