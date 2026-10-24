Tras sanción, Azalia no se arrepiente de pelea con Rafa Mercadante, ¿reta a producción de La Granja VIP?

La Granja VIP sacudió redes sociales una vez más, luego de que la producción sancionara a Azalia Ojeda, conocida como La Negra, por el enfrentamiento que protagonizó con el actor Rafa Mercadante.

Aunque la medida la dejó en riesgo de abandonar la competencia, la participante dejó claro que no piensa retractarse de su comportamiento y aseguró que seguirá defendiéndose dentro del reality. Sin embargo, su actitud es mal vista por algunos seguidores del programa, quienes afirman que se burló del público con un gesto que pasó desapercibido por muchos.

Tras sanción, Azalia no se arrepiente de pelea con Rafa Mercadante, ¿reta a la producción de La Granja VIP?

Durante la gala del viernes de La Granja VIP, Adal Ramones abordó la pelea entre Rafa Mercadante y Azalia Ojeda, y explicó la decisión de la producción. El conductor señaló que el conflicto entre ambos participantes alcanzó un punto que no podían ignorar.

El conductor también reconoció que ambos contribuyeron al crecimiento de la pelea, pero remarcó que Azalia cruzó una línea al involucrar a las hijas de Rafa, que son personas ajenas al juego. Por ello, la producción determinó que ella permaneciera en la tabla de nominados sin posibilidad de salvación.

Lejos de mostrarse arrepentida, Azalia respondió con firmeza: “No me arrepiento absolutamente de nada y te voy a decir por qué: No me meto con nadie, solamente reacciono a cómo me tratan, a cómo me agreden y al límite que me llevaron. No nací para dejarme de nadie ni de nada ni en la vida ni en el juego. Si no quieren eso de mí, que no se metan conmigo”.

👁️ Azalia Ojeda NO se arrepiente de haber mencionado y ofendido a las hijas de Rafael Mercadante, ni siquiera después de ser sancionada.#LaGranjaTraición pic.twitter.com/NhUP93d3ze — nacho con O (@NachoConO) October 24, 2026

Además, usuarios de redes sociales afirman que la exintegrante de Big Brother incluso tomó con humor la sanción de la producción de La Granja VIP, pues consideran que se burló de la situación al cantar “uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando”, una referencia a la canción de Chico Che.

‼️AZALIA SE BURLA DEL PÚBLICO💥#FraudeEnLaGranja



“UY QUE MIEDO, MIRA COMO ESTOY TEMBLANDO” 😳



⚠️ESTÁ TAN SEGURA DEL FAVORITISMO CON SU GRUPO, QUE CANTA LA VULGAR. POR ALGO NO PASARON EL VIDEO REAL Y NO SOLO EL AUDIO. VAN A DECIR QUE CUANDO ELLA LE PEGO LA CACHETADA 👋🏻EN LA… pic.twitter.com/RFrCegdEH1 — 🍫 (@TeamChocol97103) October 24, 2026

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