¿A qué se dedica Ramón Cobarrubias Rodríguez, el hijo de Ramón Ayala, y dónde nació?

Ramón Cobarrubias Rodríguez, conocido en el mundo de la música como Ramón Ayala Jr., acaparó titulares después de que se entregara a las autoridades de Hidalgo, Texas, para enfrentar un proceso derivado de una acusación de agresión sexual.

De acuerdo con reportes del abogado defensor de las personas afectadas, el músico quedó sujeto al procedimiento legal mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

La noticia despertó el interés de muchos seguidores de la música norteña y buscan conocer la trayectoria del hijo de Ramón Ayala, una de las figuras más importantes del género regional mexicano. En La Razón te contamos a qué se dedica Ramón Cobarrubias Rodríguez y dónde nació.

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¿A qué se dedica Ramón Cobarrubias Rodríguez, el hijo del acordeonista Ramón Ayala, y dónde nació?

Ramón Cobarrubias Rodríguez, conocido artísticamente como Ramón Ayala Jr., se dedica a la música. Ha desarrollado una carrera como cantante y compositor dentro del género norteño, siguiendo los pasos de su padre, el llamado Rey del Acordeón.

El músico nació el 6 de marzo de 1969 en Alice, Texas, Estados Unidos.

Además de su trabajo como solista, Ramón Ayala Jr. es parte de la agrupación Los Bravos del Norte, donde colabora desde hace varios años junto a su padre Ramón Ayala. Entre sus producciones destacan discos como La Segunda Generación, Lágrimas de Amor, El Príncipe y Estoy Aquí.

¿De qué es acusado Ramón Ayala Jr.?

Ramón Ayala Jr. fue demandado en mayo por tres exintegrantes de Los Bravos del Norte, quienes lo acusan de presuntas agresiones sexuales y de haberlos sometido a situaciones humillantes y traumáticas mientras trabajaban en la agrupación.

Además, el abogado de los denunciantes confirmó que este fin de semana el músico fue procesado en Texas por un cargo de agresión sexual relacionado con uno de sus clientes. El caso continúa bajo investigación y deberá resolverse mediante el proceso legal correspondiente.

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