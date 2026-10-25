Aleks Syntek revela que lo querían internar en una clínica: ‘Me pareció una locura’ | VIDEO

Aleks Syntek protagonizó los titulares hace más de un mes cuando durante un concierto del 15 de septiembre, fecha que conmemora la independencia de México, tuvo lo que muchos en su momento calificaron como un brote psicótico.

El famoso hizo varios comentarios e interrumpía sus propias canciones para arremeter contra el público. Semanas después de críticas en redes y más videos polémicos, el artista admitió que tenía problemas de salud mental.

Aleks Syntek ı Foto: IG @syntekoficial

Por esto mismo, Aleks Syntek tuvo que cancelar sus fechas en Europa, pues por orden médica no puede viajar largas distancias en avión. Ahora, decidió sincerarse sobre su proceso y como estuvo a punto de ser internado.

Aleks Syntek revela que casi lo internan

Fue a través de sus redes sociales que el intérprete de ‘De Noche en la Ciudad’ se sinceró sobre cuál era el estado de su salud mental durante su presentación por el Día de Independencia y admitió que tuvo un brote de ansiedad.

“Amigos y familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló y que realmente fue un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo.”, reveló Aleks Syntek.

Este Lunes por YouTube, no se la pierdan!! pic.twitter.com/heaKHaJBlA — Aleks Syntek (@alekssyntek_ofi) October 25, 2026

Asimismo, contó que los especialistas a los que acudió le recomentaron internarlo como única alternativa, una opción que rechazó, ya que le parecía demasiado extrema.

“Los médicos decidieron que lo que único que podían hacer por mí era encerrarme seis meses en una clínica de salud mental, me pareció una locura. Y la otra opción pues era ver a una persona que es un psicólogo que ha sacado adelante a muchísima gente que eran casos pues casi casi terminales”, reveló.

Finalmente, el famoso compartió que este lunes 26 de octubre, se estrena una entrevista donde habla del tema a profundidad. “Pero para que se enteren bien de una crisis de este tamaño y cómo me pude salir, porque el día de hoy estoy bien y estoy sano y estoy grabando mi nuevo disco para ustedes”, dijo.

“Tuve que tomar una decisión porque tenía muchas personas encima de mí que me prometían cosas, que me juraban que me iban a ayudar, y afortunadamente sí escogí la opción correcta y de todo esto se enterarán”, finalizó.

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