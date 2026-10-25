Así fue el momento en donde Paulina Rubio y Thalía se pelearon por un micrófono en la vida real

Thalía y Paulina Rubio protagonizaron una de las rivalidades más intensas de la música mexicana cuando ambas formaron parte de la banda Timbiriche, lo que las llevó a vivir más de un encontronazo.

Uno de los que más se habla es la ocasión en que ambas celebridades se pelearon para obtener un micrófono, un momento que no pasó desapercibido y que a la fecha, es buscado por la audiencia mexicana.

Así fue la pelea entre Thalía y Paulina Rubio por un micrófono

La pelea entre Paulina Rubio y Thalía ocurrió en 1988 durante un concierto de la banda Timbiriche y aunque no hay grabación, el momento llegó a ser comentado en el pasado por sus protagonistas.

En una entrevista, Paulina recordó una ocasión en la que estaban peleandose por tomar el micrófono tras un problema con los cables. La intención de ambas era lucirse frente al público, pero la fuerza que utilizó La Chica Dorada excedió los límites y terminó por golpear a Thalía, por lo que ella reaccionó de manera inmediata al jalar el cabello de la rubia.

Algunas reacciones por la anecdota son:

“Yo no puedo creer que no haya video de eso”.

“Jajaja Thalía era problemática”.

“Team Paulina”.

“Ahora sí que se les cruzaron los cables”.

En la serie de Timbiriche, se puede ver que el personaje de Paulina le desconecta el micrófono a Thalía del amplificador, por lo que la silencía y es entonces que ambas pelean por el micrófono de una manera sumamente dramática.

El momento fue dramatizado para la ficción, por lo que se desconoce qué tan sutil o intensa fue la situación en la vida real, ya que no hay videos que muestren la información completa.

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