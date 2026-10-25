Así lucía Edith Márquez de joven en su paso por Timbiriche | FOTOS

La serie Timbiriche en ViX despertó la nostalgia de toda una generación, que creció con éxitos como “Besos de Ceniza” y “Corro Vuelo Me Acelero”. La producción también ha llevado a muchos espectadores a preguntarse quiénes fueron los integrantes que marcaron distintas etapas de la agrupación.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención es el que interpreta Andrea Chaparro, inspirado en la cantante Edith Márquez, quien formó parte del grupo a finales de los años 80, antes de construir una exitosa carrera como solista

Así lucía la cantante Edith Márquez de joven en su paso por la famosa banda Timbiriche | FOTOS

Edith Márquez Landa nació el 27 de enero de 1973 en Puebla de Zaragoza, México. Desde niña mostró talento para el canto y comenzó su carrera artística en concursos infantiles como Juguemos a Cantar y XE-TU, donde utilizaba el nombre artístico de Heidi.

Más tarde, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y participó en la exitosa serie Papá Soltero, donde interpretó a la hija de César Costa.

Edith Márquez entró a Timbiriche en 1988, cuando Mariana Garza dejó la agrupación y la recomendó como su reemplazo. Sin embargo, la propia cantante ha señalado en algunas entrevistas que durante su primer año tuvo dificultades para encajar en la dinámica del grupo, aunque con el tiempo logró ganarse el respeto y cariño de sus compañeros.

Paulina Rubio, Edith Márquez y Thalía en Timbiriche ı Foto: Especial

Durante su estancia grabó los discos Timbiriche VIII y IX (1988), Los Clásicos de Timbiriche (1989) y Timbiriche 10 (1990). La cantante y actriz Edith Márquez permaneció en la banda hasta 1991.

En 1998 debutó como solista con Frente a Ti, iniciando una trayectoria que le valió discos de oro y platino, además de convertirse en una de las voces más reconocidas de la música mexicana y de las figuras más destacadas exintegrantes de Timbiriche. También es conocida como La Reina de los Palenques.

Puedes leer: