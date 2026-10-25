Chumel Torres arremete contra Guillermo del Toro por apoyar a Lula da Silva y desata debate

Chumel Torres encendió la red social de X tras criticar fuertemente a Guillermo del Toro por apoyar públicamente a Lula da Silva en las elecciones de Brasil, como lo hicieron diversas figuras del entretenimiento a nivel internacional.

A través de su cuenta de X, el comediante se quejó del mensaje que dio el director recientemente, dando a entender que conocer una opinión considerada “de izquierda”, le había hecho sentirse decepcionado.

“No Guillermo, tu no”, escribió Chumel Torres en una publicación donde agregó un meme donde aparece el personaje de Hulk llorando. Su comentario no pasó desapercibido y dividió opiniones.

Diversos Internautas lo cuestionaron al señalar que en producciones como El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y hasta Pinocho exploran temáticas antifascistas e incluso a favor de la izquierda y otras ideas progresistas.

También le recordaron un tuit de hace unas semanas donde criticaba a quienes se quejaban de Metallica por sus declaraciones donde aseguraban ser ajenos a la política.

Jajajajaja ¿quieren cancelar a Guillermo del Toro porque no está de acuerdo con sus posturas políticas?



Awwww, ternurs . https://t.co/ciQwPLjmoN pic.twitter.com/54ZbpZ1w72 — Moises (@Mowgli420) October 25, 2026

Por otro lado, hubo quien criticó fuertemente a Guillermo del Toro por supuestamente, aprovecharse del sistema capitalista y criticarlo, al señalar que pese a sus opiniones, vive en Estados Unidos.

Te dejamos algunos de los comentarios:

“Ahora toda china sabe que no le entiendes a las películas de Guillermo”.

“Qué tragedia que se te haya caído un ídolo. Debe ser durísimo descubrir apenas hoy que el director que lleva tres décadas haciendo películas donde los villanos son literalmente fascistas, militares autoritarios y racistas, no resulta ser de derecha”.

“A llorar con Netanyahu ternurita mía”.

“Que decepcion por Guillermo del Toro, todos ellos son tan hipocritas e incongruentes, USA les dio trabajo y gracias a ese pais son lo que son ahorita”.

Al final, quizás el apoyo de grandes personalidades como Guillermo del Toro sí tuvo alguna clase de impacto en las urnas brasileñas, ya que Da Silva se impuso ante Bolsonaro y así freno el avance de la derecha en Latinoamérica.

¿Qué quieres saber?

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