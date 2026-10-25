La actriz y cantante Thalía mantiene uno de los matrimonios más famosos del mundo del espectáculo, pues se casó con el empresario Tommy Mottola, en el año 2000, en una ceremonia de lujo en Nueva York que fue televisada.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en una estrella internacional y formar una familia, la cantante vivió varios romances durante sus años de juventud, incluyendo algunos con compañeros de Timbiriche.

¿Con quién anduvo Thalía en Timbiriche? Ellos fueron sus parejas dentro de la banda

Thalía se integró a Timbiriche en 1986 y, durante su estancia en el grupo, sostuvo algunas relaciones sentimentales con integrantes.

Uno de sus romances más conocidos fue con Diego Schoening. Diversas publicaciones de la época señalaron que la relación surgió gracias a la convivencia constante dentro del grupo y que se mantuvo cerca de dos años mientras ambos formaban parte de la agrupación.

Otro de los nombres con los que Thalía fue relacionada sentimentalmente fue Erik Rubín. El romance ocurrió también durante la etapa en que ambos cantaban en Timbiriche y, aunque la relación terminó, los artistas conservaron una buena amistad a lo largo de los años.

Además, Benny Ibarra también forma parte de la lista de amores de juventud de Thalía. El noviazgo de los cantantes ocurrió hacia finales de su etapa con Timbiriche y duró poco tiempo porque el hijo de Julissa se fue a estudiar a Estados Unidos.

Thalia, Benny y Sasha en 1992 pic.twitter.com/983rCSCzI2 — Revista ERES (@revista_eres) October 26, 2016

Otros famosos que fueron novios de Thalía

Después de dejar Timbiriche, Thalía inició nuevas relaciones sentimentales. A principios de los años noventa sostuvo un noviazgo con Alfredo Díaz Ordaz, quien también impulsó sus primeros pasos como solista. Hubo planes de boda, pero el músico falleció antes de que esto ocurriera.

Así se veían Alfredo Díaz Ordaz y Thalía cuando eran novios ı Foto: Especial

Posteriormente se le relacionó con figuras como Jaime Camil, Rodrigo Vidal y Fernando Colunga, antes de que conociera a Tommy Mottola, con quien comenzó una historia de amor que la llevó al altar en el año 2000; actualmente tienen dos hijos.

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