Thalía es una estrella internacional de la música y la televisión que ha cautivado al público con telenovelas como Marimar, María, la del Barrio, y María Mecedes, entre otras. Pero antes de eso, forjó parte de su carrera artística en Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más exitosas de México.

Con el paso de los años, la cantante logró trascender las fronteras gracias a sus discos, telenovelas y proyectos empresariales, siendo hoy una de las artistas mexicanas con mayor proyección mundial. Conoce su trayectoria en Timbiriche.

¿Cuánto tiempo duró Thalía en Timbiriche?

Thalía se incorporó a Timbiriche en septiembre de 1986, tras la salida de Sasha Sokol debido a su turbulenta relación con Luis de Llano. En ese momento, el grupo ya era un fenómeno juvenil en México y Latinoamérica.

La cantante se mantuvo dentro de la banda aproximadamente tres años, ya que abandonó Timbiriche en 1989. Durante ese periodo participó en la grabación de los álbumes Timbiriche VII (1987), Timbiriche VIII y IX (1988) y Los clásicos de Timbiriche (1989).

Además, grabó junto al grupo el tema principal de la telenovela Quinceañera, producción que también protagonizó junto a Ernesto Laguardia.

Entre los éxitos más recordados en los que colaboró Thalía durante su carrera en Timbiriche se encuentran “Si No Es Ahora”, “Más Que un Amigo”, “Todo o Nada”, “Me Estoy Volviendo Loca”, “Junto a Ti”, “No Sé Si Es Amor” y “Quinceañera”, entre otros.

Luego de salir de Timbiriche, Thalía viajó a Los Ángeles, California, para prepararse en música, canto, actuación e inglés antes de iniciar su camino en solitario.

Después regresó a México y en 1990 lanzó su álbum debut como solista, titulado Thalía, bajo el sello Fonovisa. El disco incluyó sencillos como “Amarillo Azul”, “Pienso en Ti”, “Un Pacto Entre los Dos” y “Saliva”.

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