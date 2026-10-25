De Mariana Garza, Salma Hayek y Thalía a Paulina Rubio: Las novias de Erik Rubín cuando estuvo en Timbiriche

De Mariana Garza, Salma Hayek y Thalía a Paulina Rubio: Estas son las novias de Erik Rubín en de Timbiriche

Durante la época dorada de Timbiriche, Erik Rubín se consolidó no solo como una de las voces masculinas más importantes del pop mexicano, sino también como uno de los galanes más cotizados del espectáculo.

Su carisma, imagen roquera y convivencia diaria con grandes figuras juveniles de los años 80 y 90 propiciaron una serie de romances que pasaron a la historia de la cultura pop. En La Razón, te damos un recorrido por sus noviazgos más recordados.

Las novias que tuvo Erik Rubín en Timbiriche

Entre sus primeros afectos dentro de la agrupación se encontró Mariana Garza. El propio Rubín ha revelado con gracia que ella fue uno de sus primeros amores platónicos en Timbiriche y que llegó a “romperle el corazón” de jovencito, pues en su momento no correspondió a sus sentimientos. Mariana, por su parte, ha aclarado entre risas que siempre existió un cariño enorme y un ambiente de hermandad entre ambos.

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Erik Rubín y Mariana Garza años después de formar parte de Timbiriche ı Foto: Especial

El ingreso de Thalía a la banda trajo consigo una de las etapas más apasionadas y mediáticas para el cantante. Erik confesó en diversas entrevistas que estuvo profundamente enamorado de ella y que sufrieron un romance intenso pero volátil.

La relación tuvo varios altibajos y terminó dejando al intérprete con el corazón roto antes de que Thalía emprendiera su meteórica carrera como solista y actriz de telenovelas.

Paulina Rubio fue otra de las protagonistas de los romances más sonados del cantante. Su relación con “La Chica Dorada” se volvió sumamente comentada debido a que se solapó en un famoso triángulo amoroso con Alejandra Guzmán.

Esta disputa sentimental incluso inspiró dos emblemáticos éxitos musicales de los años noventa: “Mío” por parte de Paulina y “Hey Güera” interpretada por Guzmán.

Fuera del ámbito estrictamente ligado a los integrantes de Timbiriche, la galanura de Erik Rubín también alcanzó a otras prominentes figuras del entretenimiento en ascenso, como Salma Hayek.

El cantante relató de manera anecdótica que coincidió con la famosa actriz veracruzana a principios de los noventa en una etapa previa a su consolidación en Hollywood, teniendo un breve e intenso acercamiento que él recuerda como un romance casual de juventud.

El historial amoroso de Erik Rubín durante y después de su paso por Timbiriche refleja la efervescencia de la escena artística mexicana de la época. Años más tarde, tras esta cadena de sonados romances con algunas de las mujeres más codiciadas del medio, el músico encontró la estabilidad sentimental al casarse en el año 2000 con la conductora Andrea Legarreta, marcando el inicio de una nueva etapa familiar y profesional.

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