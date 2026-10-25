Ellos son Marlon Valdez y Jonathan Chino, los marineros reales de ‘Contra el huracán’

Recientemente la plataforma de streaming Netflix estrenó la película “Contra el huracán”, basada en la historia real de Marlon Valdez y Jonathan Chino, dos sobrevivientes al huracán Otis.

En la película “Contra el huracán” de Netflix se relata la historia de dos hermanos que lucharon para sobrevivir al huracán Otis que se registró en Acapulco, y esta se basó en una historia real.

El trailer de la película muestra los desafíos que enfrentaron los hermanos tras el azote de Otis, un huracán de categoría 5 en la escala de Saffir Simpson que cambió la realidad de los residentes de Acapulco en octubre del 2023.

Ellos son Marlon Valdez y Jonathan Chino

La periodista Viviana Leal compartió, por medio de sus redes sociales, el reportaje que realizó en 2023 sobre Jonathan Chino y Marlon Valdez, quienes lograron sobrevivir al paso del huracán Otis.

Jonathan Chino, quien es capitán, compartió que al barco en el que se trasladaban comenzó a entrar agua por la parte de abajo, que una ola lo aventó contra el parabrisas, y que en un momento decidió soltarse y ser llevado por las olas.

Posteriormente logró ver un sofá, por lo que decidió lanzarse sobre el mueble, y este le ayudó a sobrevivir tras el paso de Otis, y a ser sobrevivir a la tragedia que azotó en Acapulco el 25 de octubre de hace tres años.

El marinero Marlon Valdez apuntó que vivir un huracán en el mar es una pesadilla, y que mientras intentaban localizar a sus compañeros vieron los cuerpos sin vida de demasiadas personas.

Añadió que supo que Jonathan continuaba con vida hasta que llegó a su casa, pues su madre le dijo que lo había ido a buscar antes de que llegara, por lo que conocer dicha noticia le provocó un gran alivio, pues habían pasado cuatro días desde el huracán Otis.

Jonathan Chino y Marlon Valdez se conocían desde secundaria, y comenzaron a trabajabar juntos luego de que Valdez se encontrara buscando empleo y encontrara respuesta en quien se convirtió en un amigo más cercano con el paso del tiempo.

Marlon Valdez y Jonathan Chino ı Foto: Redes Sociales

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