Ellos son todos los novios de Paulina Rubio, de Carlos Pavón a Gerardo Bazúa

La vida amorosa de Paulina Rubio ha estado llena de pasión, drama y portadas de revista que han acompañado su trayectoria desde su juventud hasta su consagración como la “Chica Dorada”. Ahora te contamos más sobre sus relaciones.

Los novios de Paulina Rubio

El origen de este historial sentimental inicia con Carlos Pavón, un joven aficionado al automovilismo y al motociclismo a quien la cantante consideró su primer amor formal durante su etapa adolescente en Timbiriche.

💔 ¿Quién era Carlos Pavón y de qué murió? El primer novio de Paulina Rubio falleció en un accidente automovilístico cuando ella formaba parte de Timbiriche.https://t.co/7LD9iBmnkn — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2026

Esta relación quedó marcada por la tragedia cuando Pavón falleció súbitamente en un accidente automovilístico a los 16 años, representando para la intérprete el primer y más doloroso duelo de su vida personal.

Poco tiempo después de ese trágico episodio, la convivencia en los escenarios propició su sonado romance con su compañero de grupo, Erik Rubín.

Esta relación se transformó en uno de los triángulos amorosos más mediáticos de la música latina de los noventa al entrelazarse con Alejandra Guzmán. El conflicto no solo acaparó los titulares de la prensa de espectáculos, sino que quedó inmortalizado en la historia del pop en español a través de canciones icónicas como “Mío” de Paulina y “Hey Güera” interpretada por la reina del rock.

Erik Rubín aún recuerda su romance con Paulina Rubio: "tuvimos una relación muy intensa, muy divertida, muy pasional" 😱😱😱😱 @erikrubinoficial @paulinarubio pic.twitter.com/Y0oyFnZzKZ — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 23, 2021

Hacia finales de la década de los noventa, la cantante inició una relación formal con el empresario y arquitecto mexicano Ricardo Bofill Jr., hijo del célebre arquitecto español Ricardo Bofill. Su noviazgo con Bofill atrajo una cobertura constante por parte de la prensa del corazón tanto en México como en España, convirtiéndose en una de sus etapas sentimentales más estables y consolidadas antes del cambio de milenio, aunque tras varios años juntos la pareja finalmente tomó caminos separados.

A principios de los años 2000, Paulina sorprendió a los medios al iniciar un noviazgo con el actor y diseñador mexicano José María “Chema” Torre. La diferencia de edades e intereses convirtió a la pareja en el centro de atención mediática de los eventos de moda y espectáculos en México.

A pesar de los constantes rumores y la presión del público, ambos mantuvieron un romance mediático pero afectuoso que duró un par de años antes de concluir en buenos términos.

Óscar Madrazo y Chema Torre reaccionan a la POLÉMICA de Paulina Rubio | #Chismorreo pic.twitter.com/o4HvhjFgdM — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 30, 2025

El siguiente gran capítulo en la vida amorosa de la estrella pop llegó con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”. La pareja contrajo matrimonio en una lujosa boda celebrada en Xcaret en 2007 y tuvo a su primer hijo, Andrea Nicolás.

Sin embargo, tras cinco años de matrimonio, la relación terminó en un mediático y turbulento divorcio en los tribunales que se extendió por varios años debido a disputas por la custodia y pensión alimenticia.

¿Quién es Nico, el hijo de Paulina Rubio y Colate y cuantos años tiene? ı Foto: Instagram

Finalmente, tras su separación de Colate, la intérprete de “Y yo sigo aquí” encontró nuevamente el amor durante su participación como coach en el reality La Voz México, donde conoció al concursante y cantante de música regional Gerardo Bazúa.

La pareja inició una relación que duró más de cinco años y de la cual nació su segundo hijo, Eros. Aunque su noviazgo llegó a su fin en 2018 entre altibajos y desacuerdos legales por la crianza de su hijo, representó el cierre de una importante etapa en la vida sentimental de la artista.

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