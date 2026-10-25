¿En qué año estuvo Edith Márquez en Timbiriche y qué canciones cantó?

Edith Márquez es una de las artistas más queridas por el público latino, y su carrera tiene una estrecha relación con Timbiriche, agrupación que le abrió las puertas a una de las etapas más recordadas de su trayectoria artística.

Antes de convertirse en una de las voces femeninas más reconocidas de México, la cantante de ”Mi error, mi fantasía” formó parte de la exitosa banda juvenil que marcó a toda una generación.

¿En qué año estuvo la cantante Edith Márquez en la banda Timbiriche y qué canciones interpretó?

Edith Márquez se integró a Timbiriche en 1988, cuando ocupó el lugar que dejó Mariana Garza. La cantante llegó al grupo después de que ambas coincidieran en el musical Vaselina, donde nació una amistad que posteriormente la llevó a incorporarse a la banda.

Durante su estancia en la agrupación permaneció hasta 1991 y participó en la grabación de los álbumes Timbiriche VIII y IX (1988), Los Clásicos de Timbiriche (1989) y Timbiriche 10 (1990)

En redes sociales como YouTube los fans de Timbiriche han recuperado las grabaciones de varias presentaciones de la banda. Entre los temas en los que colaboró Edith Márquez, destacan “Me Estoy Volviendo Loca”; a continuación, te compartimos la presentación de 1988.

Otra interpretación muy popular en redes sociales es “Historia de Amor”, de 1990, donde, además de Edith, participan Paulina Rubio, Bibi Gaytán y Erik Rubín.

Tras abandonar la banda, Edith Márquez continuó desarrollando su carrera musical y en 1998 debutó como solista con el álbum Frente a ti, del que surgieron éxitos como “Mi error, mi fantasía”, “Mírame”, “Por hablarle de ti” y “Ya que voy a estar sin ti”.

La cantante estuvo casada con Alberto Sánchez desde 1993 hasta 2009 y es madre de dos hijos, entre ellos Sebastián Sánchez Márquez, quien es conocido artísticamente como Bastian.

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