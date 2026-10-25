Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 25 de octubre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México abandona la competencia tras ser eliminado por no superar el duelo de eliminación de la semana.

Este domingo será una mujer la que salga del programa, ya sea del equipo rojo o azul.

Antes de la competencia estelar, se llevará a cabo el último duelo por la Supervivencia, con el que se define a todas las atletas que van a salir a pelear por su supervivencia.

¿Quién es la eliminada de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería una atleta azul, por lo que se prevé sería Gina, sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

El primer duelo es del de Supervivencia y de acuerdo con los fans el equipo que gana esta competencia sería el rojo, esto significa que habrá dos mujeres azules en la eliminación, ya que hasta el momento solo está instalada Gina de la escuadra celeste.

Este Domingo de Eliminación se esperan cosas muy intensas, lesiones, desacuerdos y eliminaciones. 🫣🔴⚔️🔵



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Del lado de la escuadra escarlata hay tres mujeres que están en riesgo de salir que son: Ingrid, Zudikey y Montse o Paulette, esta última está pasando una lesión, la deportista aparecerá en la gala de hoy con muletas y se le ve muy preocupada por lo que le sucedió, ya que ella no quiere salir eliminada por lesión.

En caso de que esto suceda sería la segunda temporada de Paulette en la que abandonaría el juego por un accidente, ya que la ocasión anterior tuvo que salir para que la operaran de la nariz porque sufrió una fractura.

Después regresó recuperada, pero aunque llegó hasta las últimas instancias, no logró llegar a la gran final.

Los rojos han dominado parte del juego, pero si se confían los azules pueden darles la vuelta y acaparar más terreno.

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