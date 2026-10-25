Fobia celebra 40 años y une generaciones en un largo viaje al pasado

Fobia durante el concierto, en el Palacio de los Deportes, el sábado 24 de octubre de 2026

Para conmemorar 40 años de carrera, que los ha transformado en una de las bandas más grandes de México, Fobia visitó de nueva cuenta el Palacio de los Deportes, luego de colgar el letrero de sold out en su primera fecha de este mismo recinto, el pasado viernes.

Para este concierto, Leo, Cha!, Elohim, Paco e Iñaki tenían un objetivo claro: regresar a sus raíces de aquellos años 80 y 90, tiempo que los marcó para ser una banda actualmente activa.

“Haremos un largo viaje al pasado. Desde lo primerito de Fobia y espero que lo disfruten mucho”, aseguró Leo de Lozanne antes de comenzar su celebración en el Domo de Cobre.

Canciones como “No Soy Buen Perdedor”, “Veneno Vil” y “Plástico” sonaron como parte de este recorrido que hizo la banda liderada por Leonardo de Lozanne.

Previo al show, el fan Héctor Alcazar comentó a La Razón de México, que Fobia ya forma parte de la historia del rock mexicano, gracias a la relevancia que han mantenido durante estos 40 años.

“Imagina, tengo 42 y yo escuchaba Fobia cuando era más joven, como 21 tenía. Lo impresionante aquí es que siguen como unos maestros arriba del escenario, yo pude verlos en los años 90 y siguen tocando como en ese entonces”, dijo feliz Héctor.

Fobia durante el concierto, en el Palacio de los Deportes, el sábado 24 de octubre ı Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Por otro lado, y compartiendo con su papá, Manuel, un pequeño de 11 años, señaló a este diario que descubrió a la banda por su papá y que siguen con la misma calidad a pesar de los cambios que han tenido.

“Yo los escucho por mi papá y la verdad me gustan mucho. Creo que sí son grandes pues, aunque cambien de baterista, siguen sonando genial y eso me gusta mucho”, dijo Manuel.

Ambos fanáticos compartieron que una de sus canciones favoritas es “Dios bendiga a los gusanos”, la cual prometieron cantar muy fuerte.

“Yo espero que canten ‘Dios Bendiga a los Gusanos’, voy a cantar mucho”, concluyó feliz el joven Manuel.

Y tras el concierto, puede que el pequeño Manuel quedara sin voz, ya que sonaron canciones como “El Crucifijo”, “Regresarme a Júpiter”, “Dinosaurios” y la esperada por el fan, “Dios Bendiga a los Gusanos”, por mencionar algunas.

El concierto de Fobia no sólo celebró 40 años, sino a todos los amigos que les dejó el paso de los años a la banda pues, en palabras de su cantante Leonardo de Lozanne: “Empezamos esta banda hace 40 años para sentirnos a gusto, queríamos sentirnos cómodos. Y esta comodidad ahora nos dejó a muchos amigos y aquí están ellos, en un Palacio de los Deportes lleno. Qué alegría, muchas gracias”.

El show de aniversario se complementó de canciones como “Miel del Escorpión”, “Fiebre”, “Más caliente que el sol” y el clásico “Hoy tengo miedo”.

Leonardo de Lozanne se acerca al público del Palacio de los Deportes ı Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Luego de un breve encore, la banda agradeció al público por haberlos acompañado a lo largo de 40 años.

“Recordamos que fue un 24 de octubre, pero de hace 40 años, que Fobia tuvo su primera tocada como banda y es increíble ahora estar aquí, en la misma fecha, pero muchos años después“, agradeció Leonardo de Lozanne, antes de cerrar el show con los temas, “Vivo”, “Revolución sin Manos”, “Microbito” y “El Diablo”.

Con esta presentación Fobia cierra sus celebraciones en la CDMX, dónde en dos fechas en el Palacio de los Deportes logró colgar el letrero de sold out en ambas, dónde también se presentaron TITÁN y Meme del Real. A esta fiesta se suman las tocadas de Jalisco y Guanajuato, además de la pactada para el 15 de noviembre en el estado de Hidalgo.

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