La película animada La venganza del Charro Negro se estrenó hace unos días y ya arrasa en los cines mexicanos. Este estreno de la cinta dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera resulta ideal para celebrar el Día de Muertos con toda la familia.

El regreso del querido Leo San Juan sorprendió al público pues el filme incluye una impactante escena postcréditos que revela varias pistas clave sobre el futuro de la saga Las leyendas; en La Razón te explicamos qué significan.

La venganza del Charro Negro: Escena postcréditos explicada; ¿qué pistas da sobre el futuro de Leo San Juan?

La escena postcréditos de la película La venganza del Charro Negro se sitúa en Xochimilco y muestra la tumba de Aurora San Juan, la madre de Leo y Nando, emergiendo de la tierra.

El espíritu de la mamá de los protagonistas resurge con un aterrador lamento que evoca la esencia de La Llorona, otra leyenda muy popular en México. Este suceso se relaciona con el clímax de la historia, donde Leo San Juan queda atrapado en el inframundo tras derrotar al villano.

Esta escena establece nuevas reglas dentro del universo fantástico de la franquicia, pues ahora Nando enfrentará el reto de rescatar el alma de su hermano o calmar el espíritu de su madre.

Además, esta pista abre la puerta al regreso de personajes entrañables como Kika y Beto.

Esto no es una leyenda. Es una venganza.



La venganza del Charro Negro, ¡ya en cines! 🐎🔥 pic.twitter.com/kEaoycROyM — Videocine (@Videocine) October 22, 2026

¿Dónde ver la película La venganza del Charro Negro?

La venganza del Charro Negro, dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera, se estrenó este 22 de octubre de 2026 en salas de cine.

La cinta que tiene 1 hora 34 minutos de duración puede verse en México en las cadenas comerciales, como Cinemex y Cinépolis, y en Estados Unidos en cines seleccionados.

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