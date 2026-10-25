Muere el promotor cultural Mario Puga tras persecución policial en CDMX

El reconocido promotor cultural del barrio de Tepito, Mario García Puga, murió durante la noche de este sábado 24 de octubre, tras haber sido atropellado por presuntos delincuentes que escapaban de la policía.

¿Qué le pasó a Mario García Puga?

La persecución comenzó después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) identificaron un automóvil Audi presuntamente relacionado con diversos robos cometidos contra comensales de restaurantes en la Ciudad de México.

Mario Puga es un referente comunitario y cultural, a quien va extrañar el Barrio Bravo de #Tepito.



Mario dedicó su vida entera a resguardar la cultura popular y la memoria viva de los barrios. De acuerdo con la Secretaría de Cultura su labor trascendió a la gestión: fue un… pic.twitter.com/FYLgusvLFh — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 25, 2026

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Herreros y Tapicería. Los policías localizaron un vehículo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza y trataron de detener a sus ocupantes, pero el conductor aceleró.

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El fundador del Espacio Cultural Tepito iba a bordo de una motocicleta eléctrica cuando fue impactado por un vehículo que presuntamente era utilizado por una banda dedicada al robo de relojes y artículos de lujo.

Aunque paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar del accidente, al llegar confirmaron que Mario García Puga ya no presentaba signos vitales tras las lesiones provocadas por el impacto.

La Secretaría de Seguridad de la CDMX indicó que tres personas fueron detenidas, un hombre y dos mujeres, por su presunta participación en una célula delictiva relacionada con al menos 17 robos de relojes y otros artículos de lujo, registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

#Importante | Resultado de una acción operativa en la colonia Morelos de la alcaldía @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres personas, integrantes de una banda delictiva presuntamente relacionada con 17 robos de relojes y otros artículos de lujo a comensales en la… pic.twitter.com/Pm8FG6fOiY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 24, 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a través de redes sociales: “Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”, escribió en X.

“Como director de PILARES en la colonia Morelos, fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza. Su legado permanecerá vivo en las calles, en la memoria y en el corazón de su querido barrio”, señaló.

Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito.



Mario fue mucho más que un promotor cultural:… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 25, 2026

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