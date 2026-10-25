¿Quién era y de qué murió Carlos Pavón, el novio de Paulina Rubio?

Uno de los momentos más impactantes de la serie de Timbiriche fue la historia de Paulina Rubio y su novio Carlos Pavón, quien falleció de manera trágica cuando ella era apenas una adolescente, lo que la llevó a atravesar uno de sus primeros grandes duelos.

En la serie, La Chica Dorada tuvo que subir al escenario tras enterarse del fallecimiento de su novio, un momento lleno de tensión que demuestra como la artista tuvo que sobreponer su trabajo en la banda incluso sobre los momentos más dolorosos de su vida privada, aunque nuevamente, la serie se tomó sus libertades.

En el pasado, Paulina Rubio ya ha hablado de cómo enfrentó la muerte de su novio Carlos. Ahora te compartimos quién era el joven y lo que contó la cantante en el pasado sobre cómo vivió el duelo tras su pérdida.

¿Quién era Carlos Pavón?

Carlos Pavón era un joven atleta que se dedicaba a las carreras de motocicletas y automóviles. Si bien mantenía un perfil ajeno a los medios de comunicación, sostenía una relación formal con la cantante mientras ella cumplía con las giras discográficas del grupo.

La artista aseguró que tenía una muy buena relación con él y que además, parecían encajar bien en el sentido que se llevaba bien con la familia inmediata del joven, por lo que era una relación que prometía mucho.

Su historia terminó de manera abrupta en un accidente automovilístico en el que también murieron dos amigos de la pareja. La noticia fue devastadora para la cantante mexicana.

“Fue una pérdida absoluta, sentía un vacío y fue la primera pérdida de esa manera que tuve y fue fuerte, bastante dramático, repentino y aprendí muchísimo. Fue el primer duelo en la vida que he hecho”, contó ella en el pasado.

Las exigencias de las presentaciones televisivas y los conciertos obligaron a la intérprete a continuar con las actividades promocionales de la agrupación sin pausas prolongadas en su agenda.

El fallecimiento de Carlos Pavón ocurrió entre 1987 y 1988, un periodo que coincidió por ser una temporada llena de fricciones en el proyecto, particularmente entre Paulina Rubio y Thalía.

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