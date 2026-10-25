¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Atrapasueños? Esta es su identidad

Atrapasueños es uno de los personajes nuevos que llegó a la temporada 2026 de ¿Quién es la máscara?, sin embargo, no obtuvo el apoyo suficiente y fue el eliminado de este domingo 25 de octubre.

Quién es Atrapasueños de ¿Quién es la máscara? 2026

Atrapasueños de ¿Quién es la máscara? 2026 es la famosa actriz Alejandra Barros, ella estuvo detrás de este personaje.

Alejandra Barros es Atrapasueños de ¿Quién es la máscara? ı Foto: Especial

¿Quién es Alejandra Barros?

Alejandra Barros del Campo nació el 11 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Aunque en un inicio cursó estudios de Diseño de Moda, su marcada vocación actoral la llevó a trasladarse a Nueva York para formarse formalmente en instituciones como el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, el Actor’s Studio Film & T.V. School y el Broadway Dance Center, complementando posteriormente su preparación dramática en la Ciudad de México.

Su debut en la televisión mexicana lo hizo en 1996 dentro de la producción Confidente de Secundaria, a la cual siguieron participaciones en melodramas como Huracán, Locura de amor, Por un beso y Clase 406. Estas primeras incursiones en la pantalla chica le permitieron consolidar una presencia constante y ascendente dentro de las producciones dramáticas.

El punto de inflexión en su carrera ocurrió en 2003 al obtener su primer papel protagónico en Mariana de la noche, interpretación por la cual recibió reconocimientos de la crítica y amplia exposición internacional. A partir de ese momento encabezó y formó parte de elencos estelares en producciones como La madrastra, La esposa virgen, Alma de hierro, Para volver a amar —por la cual ganó un premio TVyNovelas— y A que no me dejas.

A la par de su trayectoria televisiva, ha desarrollado una carrera constante en el cine nacional participando en largometrajes como El viaje de la Nonna (2007), Amar (2009), No eres tú, soy yo (2010), Viento en contra (2011) y Ni tuyo, ni mía (2021). En el ámbito teatral ha formado parte de montajes relevantes como la obra Closer.

En años recientes ha diversificado su perfil profesional explorando el trabajo de guionista en producciones como Cloroformo y Los héroes del norte, además de mantener su actividad actoral en formatos de serie y televisión como Hijas de la luna (2018), La Doña (2020) y Buscando a Frida (2021).

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