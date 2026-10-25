¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Licua Checo? Esta es su verdadera identidad

Licua Checo es uno de los personajes más simpáticos de ¿Quién es la máscara? 2026, conquistó al público y a los investigadores del programa con su personalidad y su agilidad mental.

Entre sus pistas están que es de Tepito, dijo que es cien por ciento barrio, que le gusta hacer ejercicio, especialmente la bicicleta, porque dice que es rehabilitado del alcohol.

Asimismo, una de sus pistas es “Par de idiotas”, una serie de televisión que salió en el 2025, la cual fue protagonizada por los hijos de Eugenio Derbez Vadhir y José Eduardo Derbez.

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Quién es Licua Checo de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, Licua Checho de ¿Quién es la máscara? 2026 es el actor Yurem, quien además es cantante y comediante porque es parte del elenco del programa Me Caigo de Risa.

En redes sociales los fans filtraron un video de cómo se escucha la voz de Licua Checo son autotune ni efectos de sonido para distorsionar la voz y la mayoría de los seguidores del programa coinciden en que se trata de Yurem.

Los investigadores han mencionado en diferentes temporadas el nombre del actor y comediante Yurem, sin embargo, en ninguna había aparecido anteriormente, por lo que en esta ocasión celebraron que se trata del también cantante.

Por su parte, los investigadores apostaron por que detrás de este personaje de la máscara sea José Eduardo Derbez porque los confundió la pista del programa “Un par de idiotas” y también afirmaron que podría ser el influencer Yulay o el actor Ariel Miramontes, Albertano, por su manera de hablar más barrio.

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