¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Tiburcio? Esta es su identidad

El personaje de Tiburcio llegó a ¿Quién es la máscara? con su impactante personalidad y mostró que en su vida el ejercicio es muy importante para él porque llegó retando a Omar Chaparro a hacer “Largatijas”.

Entres sus pistas es que nació en Europa y dijo que desde que llegó a México todos lo observaban por su peculiaridad aspecto físico.

Dice que es un tiburón muy metrosexual y que siempre anda alerta en todos los temas, asimismo dijo que un día descubrió que era bueno para el micrófono y en el video de sus pistas se observa que está en medio de la gente, haciendo a que está conduciendo un evento.

Otra de sus pistas fue una antorcha olímpica, esto quiere decir que su personalidad está vinculada al deporte. Asimismo otra de sus pistas es que le gusta modelar.

Quién es Tiburcio de ¿Quién es la máscara?

Tiburcio de ¿Quién es la máscara? es Vanessa Huppenkothen, la famosa conductora deportiva que cautiva a los fans con su conocimiento de deportes y su espectacular belleza.

Vanessa Huppenkothen es Tiburcio en ¿Quién es la máscara? 2026 ı Foto: Especial

¿Quién es Vanessa Huppenkothen?

Vanessa Huppenkothen Labra nació el 24 de julio en la Ciudad de México. Es hija de madre mexicana y del exfutbolista profesional alemán Dieter Huppenkothen, por lo que creció entre México y Alemania, desarrollando dominio de idiomas como español, alemán, inglés y francés.

En el ámbito académico, cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su incursión pública comenzó tras representar al Distrito Federal en el certamen Nuestra Belleza México 2007.

Su debut en la televisión deportiva ocurrió en 2008 al integrarse a Televisa Deportes que actualmente TUDN. Ese mismo año formó parte del equipo de transmisión enviado a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En esa primera etapa en la empresa, combinó la cobertura deportiva con colaboraciones en espacios informativos y de entretenimiento como el Noticiero Televisa Deportes, el programa ¡Despierta América! y la serie Los Héroes del Norte.

Durante su paso por Televisa Deportes, alcanzó notoriedad internacional mediante el seguimiento a la selección mexicana en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Su labor periodística en el Mundial de 2014 captó atención mediática a nivel global.

En paralelo a su trabajo televisivo, desarrolló una carrera en el modelaje y apareció en la portada de publicaciones como GQ y Esquire.

Tras nueve años en Televisa, concluyó su ciclo en la televisora en marzo de 2016 y en julio del mismo año se incorporó a ESPN México. En esa cadena se desempeñó como conductora del noticiero SportsCenter y encabezó la cobertura de competencias internacionales como la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Catar 2022.

Posteriormente concretó su regreso a TUDN como conductora y comentarista de la cadena, integrándose a los proyectos estelares de transmisión de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esta trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras periodísticas del ámbito deportivo con mayor proyección en la televisión hispanohablante.

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