¿Quién es Susana Dosamantes, la mamá de Paulina Rubió y cuándo murió?

Susana Dosamantes era una famosa y reconocida actriz que luego siguió destacando por manejar la carrera de su hija Paulina Rubio.

Tuvo una exitosa carrera como actriz en el cine y la televisión mexicana, sin embargo, pasó sus últimos días luchando contra una terrible enfermedad.

¿Quién era Susana Dosamantes?

Susana Dosamantes, la mamá de Paulina Rubio, nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de enero de 1948 y su nombre completo era María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Rul Riestra.

Su trayectoria artística dio inicio a los 21 años con su debut en el largometraje Los recuerdos del porvenir (1969). En 1970 participó en su segunda cinta, Remolino de pasiones, y tan solo un año después dio el salto a la televisión con una aparición especial en la aclamada telenovela Muchacha italiana viene a casarse.

A lo largo de su carrera televisiva, destacó en producciones como Ana del aire, Lo imperdonable, Amada enemiga y Eva Luna, además de trabajos más recientes entre los que figuran Tres veces Ana y El vuelo de la victoria. Su memorable interpretación de Rosaura Guzmán en el melodrama Morir para vivir (1990) le valió una nominación a los Premios TVyNovelas en la categoría de Mejor Actriz Antagónica.

En total, Susana Dosamantes sumó más de sesenta largometrajes cinematográficos y cerca de una veintena de telenovelas. Su labor artística se extendió también al ámbito teatral, participando en montajes con los que recorrió las ciudades más importantes de la República Mexicana.

¿Cuando murió Susana Dosmantes?

Susana Dosamantes murió el 2 de julio de 2022 a los 74 años de edad.

Murió Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio ı Foto: larazondemexico

¿De qué murió Susana Sodamantes?

La actriz Susana Dosamantes murió a causa de cáncer de páncreas. Tres meses antes de su fallecimiento, se anunció que la mamá de Paulina Rubio estaba siendo atendida en un hospital de Miami.

La familia se encontraba unida para apoyar a la actriz, entre los que destacan sus demás hijos y también sus nietos.

Para Paulina Rubio la muerte de su mamá fue un golpe muy fuerte, ya que la cantante lloró en presentaciones cuando recordó a su mamá.

Además, la ex Timbiriche asistió al funeral de su mamá y fue captada llegando al lugar para despedir a su madre y cumplir su última voluntad, que era que sus restos descansaran a un lado de los de su madre, es decir, a un lado de la abuela de Paulina Rubio.

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