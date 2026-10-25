Teresita Sánchez, ganadora del FICM, apuesta por reírse de una misma en ‘Lo demás es ruido’

“No hay mejor terapia y postura ante la vida que reírse de lo absurdo e incluso de uno mismo”, aseguró la actriz mexicana Teresita Sánchez, a propósito del estreno de Lo demás es ruido, nueva película del cineasta Nicolás Pereda, que este año se llevó los premios a Mejor Actriz y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La cinta se adentra en un juego sutil de ironías que confronta las pretensiones del medio artístico, las dinámicas cotidianas y los vínculos personales, mientras entrelaza momentos de comedia con reflexiones sobre la creación y las relaciones familiares.

Sobre la mirada irónica que plantea esta Lo demás es ruido hacia el entorno del arte y el propio ejercicio periodístico de las entrevistas, Sánchez destacó el valor de tomarse las cosas con humor y apertura, mencionando que “si bien es sutil, es muy atinada y profunda (esta cinta), como actriz y como artista en varias ocasiones se han reído de mí y lo considero muy atinado, creo que es la mejor válvula de escape”.

“Respecto a las entrevistas hay muchas preguntas que me ponen a pensar sobre algo que no había considerado, son grandes aportaciones que me hacen reconsiderar sobre mi quehacer, quién soy y a dónde voy, entiendo que (entrevistar) es un trabajo demandante y a mí me genera un gozo muy particular convivir y compartir.”

Acerca de la relación madre e hija que se observa en Lo demás es ruido, la intérprete explicó que la observación del entorno es la herramienta principal para construir la complejidad de un personaje.

“Aunque no soy madre, soy hija, y puedo ver reflejadas las actitudes y los sentimientos de mi propia madre y de muchas otras. El entrenamiento que tenemos como actores y actrices es de total y profunda observación con tu entorno para ir armando un todo que es muy complejo y que tiene muchas capas”, afirmó.

Para Teresita Sánchez, quien ha construido una sólida alianza creativa con el realizador a lo largo de varios proyectos, volver a trabajar juntos en este largometraje representó una experiencia de gran cercanía y complicidad.

06Lo demás es ruido_poster ı Foto: Mandarina Cine

“Siento que cada vez es todavía más divertido, más gozoso, el hecho de que tengamos un espacio así de íntimo y personal nos permite seguir compartiendo. Comíamos ahí (en la locación donde se filmó) y los espacios de descanso eran ahí mismo, esta relación creativa que tenemos se torna todavía más disfrutable cada vez”, compartió.

Esa familiaridad acumulada también influyó directamente en la manera en la que la actriz abordó su interpretación esta vez. En entrevista con La Razón, Teresita Sánchez expresó que “como es tan larga la convivencia y la relación con Nico hay una intuición muy grande desde que leo el guion”.

“La construcción empieza entendiendo a lo largo de los años cómo piensa él, cómo percibe y cómo concibe, se va armando conforme voy avanzando con la lectura y luego en el set, porque, aunque siento que entiendo mucho, también hay cosas que se me escapan y que Nicolás viene a acotar.”

Finalmente, al hablar sobre lo que significa volver a presentar su trabajo ante el público y la crítica en el FICM, la actriz compartió su sentir con emoción.

“El primer sentimiento es de mucho agradecimiento por estar activa y porque se acerquen a mí con proyectos tan diversos, a veces hay un poco de temor y me siento rebasada porque me apanica pensar que en cualquier momento puedo quedar a deber, pero prevalece una sensación de mucha gratitud”, finalizó Teresita Sánchez.

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