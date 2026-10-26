Alana Flores critica el acoso en redes tras la muerte de Komanche: ‘Ojalá la gente fuera más consciente...’

Alana Flores fue una de las streamers que ha reaccionado a la muerte de Komanche, el creador de contenido mexicano que se habría quitado la vida tras enfrentar fuertes señalamientos en su vida privada y pública.

La campeona de Supernova criticó fuertemente el acoso en redes y la difamación, al relacionar esto con el inesperado fallecimiento de su amigo, buscando así destacar la importancia de cuidar nuestras palabras en el Internet.

Lo que se sabe de la causa de muerte de El Komanche ı Foto: Especial

Este mensaje fue tomado como una declaración directa a los rumores de que Komanche habría llegado a abusar de Fernanda Vaal, quien lo acusó de ello en el pasado.

Asimismo, otros recordaron la reciente polémica del famoso con Westcol, lo que habría generado una tormenta en las redes sociales del mexicano y pudo ser otro factor clave para la decisión final del influencer.

Alana Flores habla del acoso a Komanche tras su muerte

En sus redes sociales, Alana Flores realizó una publicación con una foto donde aparece junto a Komanche y un video donde aparecían bailando el uno junto al otro, mostrando la cercanía que había entre ambos.

De este modo, la famosa habló sobre la importancia de cuidar las palabras en redes sociales: “La difamación y el acoso en redes es cada vez más grave, ojalá el anonimato le quitara la valentía a los cobardes y ojalá la gente fuera más consciente del daño que provocan las palabras y sus difamaciones sacadas de los huevos”, dijo.

La difamación y el acoso en redes es cada vez más grave, ojalá el anonimato le quitara la valentía a los cobardes y ojalá la gente fuera más consciente del daño que provocan las palabras y sus difamaciones sacadas de los huevos.



Descansa en paz komi, pronta resignación a toda… pic.twitter.com/VFTDAtR0wf — Alana Flores (@alanafloresf) October 26, 2026

“Descansa en paz komi, pronta resignación a toda la familia y cercanos”, agregó Alana a modo de despedida y destacando el luto de las personas más cercanas al creador de contenido.

En sus historias de Instagram, agregó unas pocas declaraciones más. “Gracias por las risas, por los buenos momentos y recuerdos, algún día nos volveremos a encontrar”, dijo.

También publicó un video de Komanche tomando una copa de vino en un evento con un pequeño texto que decía “la empatía puede salvar vidas”.

Asimismo, realizó un último mensaje donde destacó la importancia de mantener un autoconcepto firme para saber enfrentarte a las críticas y opiniones ajenas. “Esta es una forma de pensar que me ha ayudado mucho para seguir cuerda en este mundo donde todos creen tener la razón absoluta sobre ti y tu vida”, dijo.

Alana Flores critica el acoso en redes tras la muerte de Komanche ı Foto: IG: @alanafloresf

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