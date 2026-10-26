Así fue la estrecha amistad entre El Komanche y La Rivers y Ari Gameplays | VIDEOS

La amistad de El Komanche con Rivers y Ari Gameplays

El Komanche era uno de los streamers más famosos de Latinoamérica y tenía una gran amistad con otros reconocidos creadores de contenido especialmente con Rivers y Ari Gameplays.

Tras la muerte de El Komanche, los usuarios de Internet revivieron videos que muestran cómo era la amistad entre ellos.

Así era la amistad de El Komanche, Rivers y Ari Gameplays

En un video que los usuarios recordaron se puede ver a los tres streamers en un parque tomando una bebida. El Komanche les dices a ellas que las quiere mucho y hasta les dijo que eran sus hermanas mexicanas.

En la grabación Ari rompe en llanto y le dice que ella siempre va a ver por él.

Ari y rivers fueron unas de las pocas personas que siempre estuvieron para komanche siempre lo invitaban a sus planes y el siempre iba, al punto que komanche las consideraba como unas hermanas a ellas, mucha fuerza para ellas y sus amigos e familia



descanse en paz komanche 🤍🕊️ pic.twitter.com/eab4Qg4TPb — lex (@riversggsam) October 26, 2026

En otro clip que revivieron fue cuando él hizo una invitación por X a otros creadores para que fueran con él a ver el concierto de Bad Bunny en su casa.

Sin embargo, Ari y Rivers fueron las únicas que respondieron y llegaron a la invitación. Según los fans, ellas sabían lo importante que era para él ver ese concierto y por eso no dudaron en asistir.

En el clip, el streamer comentó que sus dos amigas estaban enfermas y que aún así ellas hicieron el esfuerzo por ir a acompañarlo.

Las influencers le dijeron que sintieron feo porque no las invitó directamente desde un principio. Él dejó entrever que no quería incomodar a nadie.

Los usuarios señalaron que cuando se enteraron que El Komanche murió inmediatamente pensaron en que ellas estarían devastadas porque había una amistad muy cercana entre ellos y se querían mucho.

Otro de los grandes amigos de El Komanche fue AuronPlay, quien también lamentó el fallecimiento del streamer y recordó que el joven salvadoreño se quedó con él a acompañarlo un día que el influencer español no estaba bien.

Los fans también están en shock por la muerte del influencer sobre todo porque un mes antes de su fallecimiento fue acusado de abuso y vivió una de as funas más grandes de su carrera a tal punto que se quedó sin patrocinadores.

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