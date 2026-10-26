Cry se enteró en vivo de la muerte de Komanche; así fue el momento | VIDEO

Cry se enteró en vivo de la muerte de Komanche; así fue el momento

La muerte de Komanche tomó por sorpresa al Internet y sobre todo a quienes lo conocían de cerca como el streamer Cry, quien protagonizó un momento inquietante cuando supo la noticia en plena transmisión en vivo.

El momento quedó gurdado por diversas cuentas y en ellas podemos ver el proceso de incredulidad del famoso, así como el momento en que abandona el stream para regresar y confirmar la noticia, rompiendo en llanto de manera inevitable.

Así se enteró Cry de la muerte de Komanche

Cry se encontraba en el primer día de una serie de transmisiones especiales que realizaría con motivo de Halloween. Por ese motivo, el famoso estuvo varias horas mostrando cómo preparaba las decoraciones y se ponía algunos disfraces también.

El famoso llevaba una peluca blanca y mantuvo un ambiente animado por horas. Sin embargo, mientras leía el chat y veía su computadora, el ambiente se tensó. “¿Será verdad?“, preguntó visiblemente angustiado por los rumores de la muerte de Komanche.

El rostro de Cry cambió completo antes de preguntar “¿se murió Komanche? No, ¿no?" y tras varios momentos más en silencio, pidió que eliminaran esos comentarios, al no creer que fueran verdad.

“¿Por qué vienen a... o quién los manda a decir cosas?“, preguntó seguro de que se trataba de algo falso, ”esto es serio", pidió antes de que comenzó a dudar si era verdad y enseguida tomó su celular para buscar confirmación.

Cry hizo una llamada y tras fijarse que no traía micrófono, se alejó del stream para hablar al respecto. “¿Qué pedo? No, no, ¿o sí? No es cierto. Tranquila, ¿Cómo v*rga no si está por todas partes?“, se alcanza a escuchar. ”No m*mes, ¿pero es en serio?“, pregunta.

Cry se pronuncia tras la muerte de Komanche

Después de varios minutos, Cry reapareció ante cámara sin peluca y con una sudadera gris, con el rostro aún con lágrimas por la inesperada pérdida de su amigo, mientras que su acompañante se mantenía serio.

“Bueno gente, está muy raro la verdad, nunca me había pasado una situación así y luego en stream. Una sensación muy rara. Esto no trata de mi, solo me afecta porque bueno, estaba hablando con Pipe y uno tampoco puede negar, muy shockeante la noticia”, declaró.

Cry recordó que Komanche llegó a ser muy cercano suyo y que llegó un momento en que incluso hacían stream juntos diarios en Twitch. “Ahí estuvo él aunque luego nos distanciaramos”, dijo. La transmisión terminó pocos minutos después.

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