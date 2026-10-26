¿De qué murió el streamer e influencer El Komanche?

Lo que se sabe de la causa de muerte de El Komanche

El Komanche fue hallado sin vida en su casa, uno de sus amigos influencers llamado Byron Reyes confirmó el deceso del streamer y señaló que habló con la familia del creador de contenido.

Recordó el día que se conocieron y cómo El Komanche hizo lo posible por ayudar a su país El Salvador.

¿De qué murió El Komanche?

Por el momento la causa de muerte oficial de El Komanche no ha sido confirmada, pero Byron Reyes señaló en una historia de Instagram que “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

Byron Reyes atribuye muerte de El Komanche al bullying ı Foto: Especial

Además de que el creador de contenido de espectáculo Holy milk afirmó que el streamer El Komanche se habría suicidado. Señaló que el cuerpo fue hallado sin signos de violencia y que en el lugar se halló un frasco de pastillas.

Las autoridades no han confirmado la causa de muerte, pero se espera que en las próximas horas se revele la causa oficial del fallecimiento.

Reportan muerte de El Komanche ı Foto: Redes sociales

Asimismo, se sabe que El Komanche tenía algunos problemas de salud mental. Tras una pausa temporal en su actividad en 2023, compartió de manera transparente sus batallas contra la depresión, promoviendo el cuidado de la salud psicológica y la concientización sobre el acoso en línea.

En redes sociales los usuarios están conmocionados por la muerte de El Komanche, era uno de los influencers más queridos por la gente y enviaron sus condolencias a la familia y amigos del streamer.

“Estoy en shock”, “No me hablen que me acabo de enterar de la noticia de el Komanche”, fueron algunos de los comentario.

Sin embargo, los fans culparon a la funa de la muerte de El Komanche, ya que fue acusado de presunto acoso por parte de algunas creadoras de contenido y Westcol tomó una postura activa contra Komanche a través de sus emisiones en vivo.

“Los culpables son los que lo funaron y llevaron al suicidio a Komanche. Se debe hacer lista negra”, " Westcol ayudo a difundir esta noticia solo xq lo hicieron enojar en una puta serie de minecraft y provocando q toda su comunidad acose a komanche", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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