El emotivo mensaje de Auronplay tras la muerte de Komanche: ‘Me dueles mucho’

La noticia de la muerte del streamer Komanche sorprendió a la comunidad hispanohablante de streaming, ya que el famoso se codeaba con algunas de las más grandes personalidades del Internet, incluyendo a Auronplay.

El español fue una de las primeras personalidades en sincerarse sobre sus emociones tras la muerte de su amigo, ya que incluso llegó a contar que había recibido un mensaje emotivo donde el mexicano le agradecía por no haberlo dejado solo en momentos complicados que experimentó.

Auronplay confieza que hablo con comanche y el se despidio como si nunca volvieran a hablar, tantas señales y nadie le ayudo. pic.twitter.com/NYUe9fDOOz — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 26, 2026

Recordemos que Komanche enfrentó una fuerte polémica cuando una joven llamada Fernanda Vaal lo acusó de haber abusado de ella, lo que generó una cancelación contra el creador de contenido, algo que parece haber mermado en su salud mental.

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Auronplay se despide de Komanche

Ahora, a través de sus redes sociales, Auronplay realizó una publicación donde reunió una serie de fotos donde aparecía con el streamer y otros amigos para despedirse de él.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, escribió de inicio en su cuenta de Instagram, “No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi”, agregó.

Además, le envió un mensaje, quizás de algo que le habría gustado decirle antes de que todo sucediera. “Que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho”, dijo.

Asimismo, Auron compartió una experiencia, donde reveló que tras La Velada del Año 2026, el joven aplazó su regreso a México para quedarse unos días con el español, al notar que estaba algo decaído.

“Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así. Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero”, lamentó.

También recordó la emoción que tenía Komanche de jugar el nuevo GTA, algo que había externado al público y que ahora muchos consideran una señal evidente de que no estaba bien, pues en stream diijo que era lo único por lo que permanecía con vida, en tono de broma.

“Hace nada estabas en mi jardín contándome lo emocionado que estabas con GTAVI, y cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti. De aquella noche, de nuestras risas y de lo feliz que me hace haber compartido un pedacito de mi vida contigo”, señaló Auron.

Auron le mandó un audio a Komanche para agradecerle los buenos momentos:



"Me he reído mucho en un momento en el que no me apetecía mucho, no lo olvidaré nunca, aquí tienes tu casa." pic.twitter.com/qWFY4hgCYG — Fley (@fley_es) October 26, 2026

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