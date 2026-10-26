Esta fue la última publicación de Komanche antes de su muerte

Tras la muerte de Komanche, los usuarios de Internet visitaron las redes sociales del creador de contenido para lamentar su fallecimiento y también buscar algún indicio sobre el estado emocional del famoso en sus últimos días de vida.

Cabe mencionar sin embargo, que el creador de contenido no realizó muchas publicaciones en sus últimas semanas y que incluso, su último stream guardado es del 3 de octubre del 2026.

En sus últimos meses, Komanche había aparecido rodeado de amigos, realizando videoreacciones y jugando en vivo, además de haciendo videos de comedia, por lo que nadie se esperaba lo que le sucedió al famoso.

La última publicación de Komanche

Las últimas publicaciones de Komanche en su cuenta de Instagram, incluyendo Reels, eran clips de él jugando apuestas virtuales en un simulador virtual, lo que le generó críticas por supuestamente promover la ludopatía. Los clips son del 20 y 22 de septiembre

Antes, habría realizado el 10 de septiembre un video donde comparaba cuál era mejor, si Zelda o GTA VI, destacando al final que lo más importante es que tu puedas disfrutar del juego, no de cuál sea. Esta fue la misma temática de su último video en TikTok, el 12 de septiembre.

Sin embargo, cabe mencionar que en la carátula principal de su Intagram, sus últimos dos videos lo muestran tirando billetes a modo de trend el 30 de agosto.

“Después de eso me agaché a recoger cada billete XD”, dijo el famoso en la descripción dle video donde mostraba un fajo de billetes de 500 pesos que lanzó en su residencia.

Otro más, del 19 de agosto, muestra a Komanche muy emocionado porque se había comprado un auto Tesla, recordando un clip donde criticaba a qienes compraban este auto. “Son para gente idiota como yo”, aseguró recientemente.

En el video también aclaraba que se trataba de un auto de segunda mano que compró a través de un intermediario, por lo que se trataba de una publicidad con la empresa.

El famoso había contado en el pasado que enfrentaba fuertes problemas económicos, por lo que este sería el motivo detrás de la diversa publicidad que realizaba en sus redes sociales.

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