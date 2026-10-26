FernandaVaal reacciona a la muerte de Komanche: ‘Toda la responsabilidad se coloca sobre mí’

FernandaVaal habló abiertamente sobre la muerte de Komanche, aclarando que pese a la tragedia, ella también atraviesa un proceso complicado, pues asegura que sufrió abuso por parte del streamer latinoamericano.

La joven aseguró en una transmisión que habría sido obligada a hacer cosas que no quería y que ella solo se había acercado al famoso con la intención de ser invitada a los Squid Craft Games en algún momento, pero que él se habría aprovechado.

Hilo de como Westcol y FernandaVaal acabaron con la vida de Komanche🧵



Todo empezo cuando Fernanda hizo un live en tiktok acusando a Komanche que abuso sexualmente de ella, y que hablo con Westcol y el le dijo que no se quedara callada y hablara #fes #lonche #westcol #komanche pic.twitter.com/EEukGLNNXZ — AK47 (@Kalashnikovv_x) October 26, 2026

FernandaVaal habla de la muerte de Komanche

A través de su canal de difusión en Instagram, FernandaVaal envió un serie de mensajes en los que opinó sobre lo sucedido. “La empatía no debería depender de quién sea la persona involucrada, de cómo se vista, de su reputación en internet o de si nos cae bien o mal”, comenzó.

“Quiero expresar algo desde el respeto, pero también desde la indignación y el dolor que estoy sintiendo ante todo lo que está pasando. Yo también he vivido la depresión, el bullying y las burlas sobre mi físico”, señaló al centrarse en sus acusaciones contra Komanche.

Fernanda aseguró que no dejaría de lado la situación que vivió por lo que le pasó al streamer: “Lo que viví me dolió y me dejó heridas. No voy a negar mi experiencia ni a fingir que ciertas cosas no sucedieron solo porque hoy resulte incómodo hablar de ellas”, dijo.

Qué poca humanidad la de "FernandaVaal", ni arrepentimiento por sus acusaciones ni pésame para la familia de Komanche, dice respetarlo, pero sigue acusándolo tras su muerte, si tan afectada estaba, ¿por qué no acudió a la Fiscalía en vez de señalarlo en redes? pic.twitter.com/tPMXAhyXRu — 𝔏𝔞𝔲𝔯𝔞 𝔅𝔢𝔫𝔫𝔢𝔱𝔱 (@NefflynBennet) October 26, 2026

La mujer también reflexionó sobre como el bullying se trata muchas veces como una broma cuando puede impactar fuertemente a la salud mental. “Me sorprende y me indigna ver cómo cambian las posturas de algunas personas”, señaló.

“Ahora que la situación ha cambiado, parece que todo se mira desde otra perspectiva y que toda la responsabilidad se coloca sobre mí, sin detenerse a considerar el contexto completo”, dijo sobre las opiniones en redes sociales del caso.

Agregó: “Me cuesta entender cómo algunas personas pueden condenar hoy conductas que antes normalizaban y, al mismo tiempo, participar en los ataques contra alguien que también está expresando su dolor”.

Lo que se sabe de la causa de muerte de El Komanche ı Foto: Especial

Aunque Fernanda aseguró que la familia y amigos de Komanche merecen respeto en su duelo, sus vivencias también. “Una tragedia no debería convertirse en una razón para borrar la experiencia de otra persona, justificar los ataques en su contra o convertirla en el blanco de todo el odio”, dijo.

“Ojalá aprendamos a tratarnos con más humanidad y a pensar en las consecuencias de nuestras palabras antes de convertir el dolor ajeno en un espectáculo”, agregó. FernandaVaal terminó su mensaje al decir: “Puedo respetar el dolor de los demás sin renunciar al derecho de expresar el mío. Cuídense mucho.“.

Sus declaraciones fueron severamente criticadas, por quienes consideran que la mujer demostró poca empatía ante la muerte de Komanche.

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