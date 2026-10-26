Hallan sin vida al influencer El Komanche ¿Qué le pasó?

En redes sociales se reportó que el influencer El Komanche fue encontrado sin vida en su casa, que se trata de una vivienda que él rentaba en la colonia Paseo de Cumbres en Monterrey, Nuevo León.

Según la información que se ha ido revelando en la noche del 25 y 26 de octubre es que hallaron un cuerpo en una casa, y presuntamente los restos del hombre no tendrían signos de violencia.

Los vecinos notaron que la puerta permanecía abierta desde el día anterior. Se confirmó el hallazgo del cuerpo, pero no se ha confirmado la identidad del hombre por parte de las autoridades.

La causa del fallecimiento continúa bajo investigación, pero el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia correspondiente.

Uno de los amigos de Komanche, Byron Reyes confirmó en sus redes sociales el fallecimiento del influencer. Publicó una historia en la que afirmó que conversó con la familia y que la noticia sí era real.

Confirman muerte de El Komanche ı Foto: Especial

Asimismo en una historia de Instagram señaló que le dolía mucho la muerte de Komanche porque tenían un proyecto juntos porque él impulsó la industria de Internet en El Salvador, país de dónde es originario.

Compartió un video del día que se conocieron y adelantó que tenían planeado hacer un evento de boxeo como La Velada del Año en El Salvador.

¿Quién era El Komanche?

El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador. Desde sus inicios en el ámbito del entretenimiento en línea, enfrentó un panorama complejo marcado por retos socioeconómicos antes de hacerse de un lugar en las plataformas de transmisión en directo.

Con el paso de los años, su carisma y estilo cercano le permitieron proyectar su contenido hacia un público internacional, posicionándose como una de las figuras más representativas de Centroamérica dentro de la comunidad de creadores de contenido.

Su ascenso mediático cobró un gran impulso entre 2020 y 2022 a través de sus transmisiones en plataformas como Twitch y YouTube. En ellas abarcó formatos variados que incluían charlas en la categoría Just Chatting, vlogs e interacciones en vivo con videojuegos populares como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. Durante esta etapa estableció importantes alianzas colaborativas con destacados streamers e influencers de habla hispana, entre los que figuran Fernanfloo e Ibai Llanos.

Uno de los mayores hitos en su trayectoria fue su papel clave como ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games dentro de Twitch Rivals, junto a referentes del medio como AuronPlay y El Rubius. Esta competencia ambientada en Minecraft rompió récords históricos de audiencia global en la plataforma y se convirtió en una de las series comunitarias más influyentes del streaming hispanohablante. Además de este proyecto, su presencia en la industria lo llevó a involucrarse en otras iniciativas de alto perfil como la Kings League Américas.

Más allá del ámbito del entretenimiento, Komanche ha utilizado sus canales para visibilizar abiertamente los desafíos asociados a la salud mental y las presiones derivadas del ciberacoso.

Tras una pausa temporal en su actividad en 2023, compartió de manera transparente sus batallas contra la depresión, promoviendo el cuidado de la salud psicológica y la concientización sobre el acoso en línea.

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