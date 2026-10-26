Komanche aseguraba que solo seguía vivo para jugar el GTA VI | VIDEO

Tras la muerte de Komanche, las redes sociales reviven varios videos de transmisiones en vivo anteriores del streamer donde realiza comentarios que hoy en día, el público interpreta como señales sobre su fallecimiento.

Hasta donde se sabe, el creador de contenido habría acabado con su propia vida en medio de fuertes señalamientos mientras luchaba contra la depresión y la bipolaridad, por rumores sobre supuestamente haber abusado de Fernanda Vaal.

Esta fue la última publicación de Komanche antes de su muerte ı Foto: IG: @elkomanche

Los videos de Komanche donde hablaba de su salud mental

En redes sociales, circulan diversos videos que muestran más de un momento en que Komanche realizaba declaraciones que hoy han interpretado como señales de alerta sobre su estado de salud mental y una propensión al suicidio.

En uno de los clips más virales, el famoso bromea sobre como los estrenos de Zelda y GTA eran de lo que más les entusiasmaba del futuro e incluso, que solo se mantenía con vida para poder disfrutar del videojuego de Rockstar Games.

“No me quiero ir de este mundo sin jugar ese put* GTA, es lo único que me mantiene vivo. El GTA y el Zelda, yo la estoy alargando para llegar al GTA”, decía entre risas, “ni las pastillas que me da el psiquiatra están haciendo tanto efecto”, agregó.

Komanche estaba dando señales



aunque pareciera broma lo que decía sobre GTA VI, realmente estaba pidiendo ayuda pic.twitter.com/D82ACLBEVN — Deuss (@DEUSSdot) October 26, 2026

Pese a que muchos tomaron estas declaraciones como una broma y él mismo utilizó ese tono a propósito, hoy en dia el público destaca que ocultaban un sentimiento real y que muchas veces, la gente se aferra a cualquier cosa para mantenerse con vida. Te dejamos algunas reacciones:

“Qué tan mal la estaba pasando que estando tan cerca del GTA haya tomado esa desición”.

“Parece broma pero seguro a muchos les pasa eso”.

“Ay Komanche! La verdad sí me hubiera gustado ver cumplir ese sueño de jugar GTA y Zelda”.

“Lo estaba pasando muy mal”.

En otro momento, el streamer habló de una manera muy peculiar que muchos tomaron como una especie de despedida. “No le deseo a nadie esto”, dijo sobre la situación que atravesaba, “espero que nunca pasen por esto”.

“Cuidense mucho hermanos, descansen y nada bros, los quiero mucho de verdad”, aseguró, “les deseo mucha suerte siempre, siempre anden bien y nada, se les quiere”, repitió antes de cerrar una de sus últimas transmisiones en vivo.

Ultimo directo de komanche hace 3 semanas, envio señales pero NO fueron escuchadas, no alcanzo a jugar GTA 6, el mismo lo dijo. pic.twitter.com/f0QPFwU3Mn — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 26, 2026

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