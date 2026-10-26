Maldita Vecindad, 40 años de música desde el barrio

La banda Maldita Vecindad llega a su 40 aniversario refrendando una música y espíritu que siempre “ha sido desde el corazón, desde el barrio y la horizontalidad”, destaca en entrevista con La Razón Pato Montes, guitarrista y compositor de la agrupación mexicana de rock.

Al preguntarle qué ha hecho que durante cuatro décadas, Maldita Vecindad permanezca, es contundente al responder: “Ha sido el diálogo entre nosotros, nada ha sido mandato de una disquera, no hemos participado en campañas políticas o deportivas”. Eso “genera credibilidad”.

Y es que la banda liderada por Roco Pachukote, en estos años, no sólo ha dejado una crónica musical de la realidad de nuestro país, sino que es un proyecto que se ha sumado a distintas causas sociales a las que sus integrantes han sido fieles de principio a fin.

“Creemos en la colectividad”, dice para luego citar al movimiento zapatista que resume el espíritu de la agrupación, ir por “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Al pensar que canciones como “Pachuco”, “Un gran circo”, “Un poco de sangre”, “Solín” o “Kumbala” se han convertido en himnos. Pato Montes afirma que cada vez esos temas “están fuera de nuestro alcance”. “Pachuco ahora tiene significados disímbolos”, añade y luego cita a Carlos Monsiváis para hablar de lo que hace que una obra se mantenga vigente, como la del grupo.

En esta trayectoria, Maldita Vecindad no ha sido ajena a los cambios, ahora que la Inteligencia Artificial penetra en la industria musical, Pato Montes señala que “es triste que gente que no tiene que ver con la música haga canciones con IA”; sin embargo, también remarca que se puede crear una canción con esta tecnología, pero jamás se comparará a la experiencia de un concierto en vivo o a la de creación en un estudio.

Aunque sí es enfático en cuanto a la regulación: “No vemos correcto que desplacen la capacidad laboral y creativa”.

Y también habla de temas presentes en la música: “Estamos en contra de la apología de la violencia”.

CELEBRACIÓN INOLVIDABLE. Como parte de sus presentaciones de aniversario, Maldita Vecindad alista el concierto Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros en la Arena Ciudad de México, un ritual para honrar a los seres queridos que ya no están.

“Habrá una megaofrenda en el lobby para que lleven una fotocopia con la foto de su difunto. Nosotros después del show las conservaremos en un lugar seguro”, invita Pato Montes.

Habrá una muestra de carros antiguos y los asistentes podrán ir disfrazados. Convoca a que lleven sus mejores atuendos porque se grabará “todo lo que se viva ese día, que a la larga va a formar parte de un documental”.

Habrá sorpresas, como músicos invitados, un set acústico con temas referentes al Día de Muertos, una versión nueva de “Perfume de Gardenia” y el estreno en vivo de la canción “Piel de obsidiana, La Cumbia del Xoloitzcuintle”, adelantó.

Día de Muertos en la Vecindad

Cuándo: 30 de octubre

Dónde: Arena Ciudad de México

Horario: 21:00 horas