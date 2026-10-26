Papá de Komanche le dedica emotivo mensaje tras su muerte: ‘Dios te perdone tus pecados’

El papá del creador de contenido Komanche le dedicó un mensaje de despedida a su hijo después de darse a conocer la muerte del streamer latinomericano, quien se habría quitado la vida este domingo.

El famoso fue encontrado sin vida en la colonia Paseo de Cumbres en Monterrey; la noticia fue confirmada por su representante Byron Reyes, quien emitió un comunicado en la madrugada del lunes en Instagram.

Esta fue la última publicación de Komanche antes de su muerte ı Foto: IG: @elkomanche

El padre del Komanche dedica mensaje a su hijo

A través de una publicación de Facebook, el papá de Komanche declaró: “Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras”, comenzó el hombre al hablar del caracter de su hijo, quien era fuertemente criticado.

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El mismo admitió que su hijo dividía opiniones, pero lo apremió: “A mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón, nadie miraba tus acciones sólo Dios y yo, que Dios te perdone tus pecados hijo”, pidió.

Además, señaló que su hijo era transparente al momento de hablar respecto a sus problemas de salud mental: “Sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años, que Dios te reciba en su gloria”, finalizó.

“ASÍ TE RECORDARÉ, HIJO”: EL CONMOVEDOR MENSAJE DEL PADRE DE “EL KOMANCHE” TRAS SU MUERTE



Con palabras cargadas de dolor y amor, José Luis Acevedo despidió a su hijo, Carlos José Rivera, conocido en el mundo del streaming como “El Komanche”, recordándolo como un hombre de gran… pic.twitter.com/cJ1XHupHMe — Alerta Noticias (@alertanoti) October 26, 2026

Junto a la publicación, el hombre también compartió un video donde aparecía con su hijo mientras utilizaban fuegos artificiales en alguna celebración íntima donde ambos parece que se están divirtiendo.

La Fiscalía de Nuevo León informó de manera preliminar mayores datos sobre la muerte de Komanche. El reporte recibido a las 19:30 horas apuntó a un probable suicidio por ahorcamiento, con confirmación pericial pendiente.

Carlos Mauricio Gómez, nombre real del famoso, nació el 27 de septiembre de 1994 en San Sebastián, El Salvador. Pudo construir una carrera en Internet a través de sus transmisiones en vivo en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.

El streamer acumulaba cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881 mil en Instagram, además de codearse de algunas de las más grandes celebridades hispanohablantes del medio.

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