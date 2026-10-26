¿Quién era El Komanche? Edad, nombre real y de dónde es

El Komanche era uno de los streamers e influencers más destacados en las redes sociales, sin embargo, en los últimos años su carrera en el Internet se vio ensombrecida por acusaciones de presunto acoso de parte de otras creadoras de contenido.

Jóvenes usuarios lo seguían casi desde sus inicios, pues conectaron con él por la forma en la que hacía sus transmisiones de juegos en las plataformas de streaming.

Nombre real de El Komanche

El Komanche en realidad se llamaba Carlos Mauricio Gómez, pero en las redes sociales era conocido como El Komanche.

¿Cuántos años tenía El Komanche?

El streamer nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador, por lo que al momento de su muerte tenía 30 años de edad.

¿De dónde es El Komanche?

El influencer era originario de El Salvador y ha desarrollado su carrera en la comunidad de streaming de habla hispana.

Se tiene poca información sobre su infancia, educación y antecedentes familiares ya que no están documentados y él tampoco hablaba mucho sobre su vida personal.

Komanche comenzó a transmitir en Twitch en 2020 y comenzó a conectar con el público que se fue sumando como seguidor por sus transmisiones en en juegos multijugador y transmisiones en vivo entretenidas.

Reportan muerte de El Komanche ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, en sus inicios enfrentó un panorama complejo marcado por retos socioeconómicos antes de hacerse de un lugar en las plataformas de transmisión en directo.

Su carisma y estilo cercano le permitieron proyectar su contenido hacia un público internacional, posicionándose como una de las figuras más representativas de Centroamérica dentro de la comunidad de creadores de contenido.

Uno de los mayores logros en su trayectoria fue su papel clave como coorganizador de los Squid Craft Games dentro de Twitch Rivals, junto a AuronPlay y El Rubius, quienes son dos figuras de gran renombre en el streaming.

Esta competencia ambientada en Minecraft rompió récords históricos de audiencia global en la plataforma y se convirtió en una de las series comunitarias más influyentes del streaming hispanohablante. Además de este proyecto, su presencia en la industria lo llevó a involucrarse en otras iniciativas de alto perfil como la Kings League Américas.

Según su amigo Byron Reyes, Komanche tenía planeado incursionar como organizador en las peleas de influencers como la Velada del Año pero en El Salvador.

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