¿Quién es FernandaVaal, la influencer que acusó a El Komanche de abuso? FOTOS

Un mes antes de la muerte de El Komanche, en redes sociales el influencer fue blanco de una funa, luego de que la también streamer y otras creadoras de contenido acusaran a Komanche de abuso sexual.

Todo sucedió porque FernandaVaal estaba en una transmisión en vivo y comenzó a hablar de lo que le sucedió, señaló que para entrar a eventos como el de Squid Craft Games le pidieron hacer cosas que ella no quería.

En su transmisión sus seguidores le empezaron a preguntar de quién se trataba y cuando dijo los nombres de los eventos los usuarios relacionaron el nombre de El Komanche. Un fan le preguntó: ¿Tu personaje es amigo de Auronplay? A lo que ella dijo que sí.

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FernandaVaal ı Foto: Redes sociales

Más adelante confirmó que Rivers y Arigameplays eran amigas cercanas de este influencer.

Tras revelarse el nombre, FernandaVaal mostró la conversación en la que ella lo acusó de abuso sexual y dijo que ella ya le había contado a Westcol, quien le aconsejó denunciar.

El Komanche le responde a FernandaVaal

El Komanche hizo una transmisión en vivo para dar su versión de los hechos y mostró las conversaciones completas que FernandaVaal enseñó en su live.

Komanche dijo que estaba molesto porque nuevamente tuvo que salir a exponer su intimidad y confirmó que él y Fernanda sí tuvieron un encuentro íntimo, pero él aseguró que fue bajo consenso de ambos al mostrar la conversación.

Fernanda puso un mensaje en su cuenta de X y afirmó que no le importaba si no le creían a ella, que iba a poner su denuncia ante las autoridades.

“No me importa si hay personas que no me creen.Las únicas personas que conocerán toda la verdad y las pruebas serán las autoridades y la Fiscalía. Voy a presentar mi denuncia y daré todo lo que esté en mis manos para que se haga justicia.Por ahora, mi prioridad es seguir el proceso legal. Gracias a quienes me han acompañado con respeto”, escribió en la red social.

¿Quién es FernandaVaal?

FernandaVaal es una creadora de contenido mexicana nacida el 28 de marzo de 2002. Ha logrado destacar en el panorama del entretenimiento digital por su estilo espontáneo y la flexibilidad con la que abarca distintas plataformas de redes sociales. Actualmente reside en la Ciudad de México, desde donde realiza la mayor parte de su producción de material audiovisual y transmisiones para su comunidad en línea.

FernandaVaal ı Foto: Redes sociales

Su presencia digital comenzó a tomar forma a través de Instagram. Años más tarde, expandió su alcance de manera significativa mediante TikTok. En esta última plataforma ha acumulado cientos de miles de seguidores gracias a un catálogo variado que incluye videos de bailes, lip-sync, tendencias virales e impresiones sobre cosas de la vida diaria.

Además de sus videos breves, una parte muy relevante de su identidad como creadora es el cosplay. Fernanda ha caracterizado a diversos personajes de la cultura pop, destacando de forma recurrente sus atuendos inspirados en el universo de Spider-Man, lo que le ha valido el reconocimiento de audiencias afines al mundo del cómic y el entretenimiento geek.

En el ámbito del streaming, FernandaVaal ha explorado plataformas como Twitch y Kick para conectar de forma más directa con su audiencia. Durante sus transmisiones en vivo, suele desempeñarse jugando videojuegos populares como Fortnite y Rust, alternando la experiencia de juego con dinámicas Just Chatting donde conversa e interactúa con sus espectadores.

A lo largo de su carrera ha ido consolidando su marca personal, participando en espacios de conversación con otros generadores de contenido y creadores de la escena hispanohablante.

Su versatilidad para combinar la creación de contenido de estilo de vida, cultura otaku, gaming y cosplay la posiciona como una figura activa en las plataformas digitales actuales.

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